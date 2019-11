O Coritiba venceu o Oeste por 1×0 em partida válida pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado (16), no Estádio Couto Pereira. O gol foi marcado por William Matheus recebendo passe preciso do meia Giovani, em jogada bonita do ataque do Coxa. Com este placar importante, mesmo jogando sem muita criatividade, o time paranaense conquistou a terceira colocação da Série B, com 60 pontos. Sem perder há 11 jogos, Jorginho junto da torcida encara o Bragantino, o líder do campeonato, jogando na próxima rodada dentro de casa. O apoio dos torcedores é essencial para o time seguir na briga por uma vaga na primeira divisão em 2020.