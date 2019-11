O técnico interino Dyego Coelho avisou que o Corinthians conseguiria “a vitória de qualquer maneira”, e foi mais ou menos o que ocorreu em Itaquera na quarta-feira (6). Após oito partidas sem triunfar, o time alvinegro fez 3 a 2 no Fortaleza e estancou sua crise no Campeonato Brasileiro.

Com uma estratégia bem mais ofensiva do que a adotada nos tempos de Fábio Carille, demitido no último domingo (3), a equipe preta e branca atacou e foi atacada na zona leste de São Paulo. Foi o Fortaleza que saiu na frente, aos 34min do primeiro tempo, com Romarinho, em jogada rápida, mas os donos da casa empataram em seguida. Aos 37min, Boselli ficou com sobra na área e mostrou categoria para tirar do goleiro Felipe Alves.

Júnior Urso virou, aos 3min da etapa final, de cabeça, mas desta vez foi a vantagem alvinegra que durou pouco. Quatro minutos depois, em lance que gerou dúvidas de impedimento e longa revisão do árbitro de vídeo, Kieza aproveitou rebote para marcar.

O Corinthians chegou a sentir o baque, mas conseguiu reagir. Aos 27min, Clayson, que havia acabado de entrar, conseguiu bom drible na ponta esquerda e cruzou. Boselli subiu bem, marcou pelo alto e deu alívio à torcida alvinegra após mais de um mês sem triunfo.