Corinthians vence clássico paulista

Um gol no começo do 1º tempo e outro no final deram ao Corinthians a vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na manhã deste domingo, em Itaquera, pela 4ª rodada.

Cerca de 40 mil torcedores estavam presentes nas arquibancadas. O Timão foi muito superior na etapa inicial e se segurou com um a menos ao longo de todo o segundo período – depois da expulsão de Janderson, por comemorar o gol junto aos torcedores na mureta.

A equipe do técnico Tiago Nunes, que vinha de dois jogos sem vencer, mereceu o resultado contra um Santos perdido no gramado, sentindo dificuldade pela ausência de alguns de seus principais jogadores. Everaldo e Janderson(foto) fizeram os gols. O Corinthians na 4a feira terá a estréia na pré Libertadores, contra o Guarani no Paraguai.