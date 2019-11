Corinthians e Tiago Nunes, 39, definiram na manhã desta terça (5) os termos do contrato para o técnico assumir a equipe alvinegra na vaga de Fábio Carille, 46, demitido no domingo (3).

A reportagem apurou que o clube do Parque São Jorge deverá desembolsar cerca de R$ 850 mil com os salários do treinador e seus auxiliares -cinco profissionais deverão chegar junto com ele.

O vínculo, inicialmente, terá de duração de um ano, até dezembro de 2020, e terminar junto com o fim do mandato do presidente Andrés Sanchez.

Tiago Nunes chega ao clube após se credenciar como um dos destaques da nova geração de treinadores, pelo seu trabalho no Athletico-PR.