Coreia do Sul habilitou mais 9 frigoríficos do Brasil, diz ministério

O Ministério da Agricultura informou que a Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia do Sul (APQA) anunciou na quarta-feira, 27, a habilitação de mais nove frigoríficos brasileiros para exportar carnes para seu mercado. “Esses novos estabelecimentos habilitados já haviam cumprido com a etapa anterior, de autorização junto ao Ministério da Segurança dos Alimentos e Medicamentos (MFDS) daquele país. Dessa maneira, estão prontos para iniciar as exportações de carnes para o país”, disse a pasta em nota.

Conforme o Ministério, as habilitações foram resultado de missão de auditoria realizada por autoridades sul-coreanas, em outubro do ano passado. Esses estabelecimentos autorizados se somam a quatro que já possuíam permissão para exportar ao país asiático. Das nove plantas habilitadas agora, cinco são de carne suína e quatro de aves.

De acordo ainda com a pasta, a Coreia do Sul importa cerca de US$ 1,5 bilhão por ano em carne suína. “Levando em consideração a fatia de 9% do mercado mundial do produto ocupada pelo Brasil, é estimado o potencial do mercado sul-coreano em 189 milhões de dólares com as novas plantas. No que se refere à carne de frango, o Brasil já ocupa uma posição privilegiada, respondendo por 85% das importações da Coreia do Sul. O valor das vendas brasileiras de carne de frango in natura para o país asiático chegou a 169 milhões de dólares em 2018.”