Coreia do Sul aprova ajuda do setor privado para dar assistência a Coreia do Norte

Fontes do Ministério da Unificação da Coreia do Sul declararam que foi aprovado, pela primeira vez, um plano de ajuda por uma organização privada de forma a dar assistência à Coreia do Norte com relação à pandemia do coronavírus.

O plano, com custo no valor de cerca de 80 mil dólares, prevê fornecimentos vários, inclusive desinfetantes, para a Coreia do Norte. Nenhum nome de organização ou de companhias de entregas foi divulgado. Outras organizações na Coreia do Sul estão também, aparentemente, considerando a oferta desta ajuda.

A Coreia do Norte afirma que não registrou casos domésticos de infecção. Contudo, existem especulações fora do país sobre a realidade da situação.

No mês passado, o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, disse que desejava planejar uma cooperação com Pyongyang nas contramedidas a serem adotadas contra o coronavírus.