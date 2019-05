A partir desta quinta-feira (09), os visitantes da Expoingá poderão conhecer mais sobre geração distribuída, mobilidade elétrica e sobre o uso seguro e eficiente da energia, na Estação Copel montada na feira.

A principal novidade do estande próximo à entrada principal do Parque Internacional Francisco Feio Ribeiro fica por conta do empréstimo de bicicletas e patinetes elétricos.

O empréstimo será a titulares da conta de luz que tenham instalado o aplicativo da Copel e optado pelo recebimento da fatura digital com débito automático, reduzindo assim o uso de papel. O uso dos equipamentos poderá ser agendado pelo aplicativo da empresa para smartphones, no ícone Move Copel, até o término do evento, dia 19.

O incentivo à mobilidade sustentável está alinhado aos projetos mais recentes da Companhia, que acaba de comemorar o primeiro ano de instalação da maior eletrovia do Brasil, com 740 quilômetros de extensão.

São 11 postos de recarga para veículos elétricos ao longo de toda a BR-277, ligando o Porto de Paranaguá às Cataratas do Iguaçu: Paranaguá, Curitiba, Palmeira, Fernandes Pinheiro, Prudentópolis, Candói, Laranjeiras do Sul, Ibema, Cascavel, Matelândia e Foz do Iguaçu.

Além do incentivo à mobilidade elétrica, a participação da Copel na feira também reforça o uso seguro da energia: as crianças que visitam a exposição terão uma recepção especial com educadores imbuídos da missão de levar informações sobre o bom uso da energia elétrica – sem desperdício e de modo seguro -, por meio de brincadeiras, música e até números de mágica.