A Copel completa neste sábado (26) 65 anos como a maior empresa do Paraná e a quarta do setor elétrico brasileiro, com negócios em 10 estados e foco renovado em suas atividades no Paraná. Dos mais de R$ 2 bilhões que investirá até o final do ano, R$ 835 milhões (quase 40%) estão sendo destinados à ampliação, modernização e manutenção do seu sistema elétrico, que atende a quase 4,8 milhões de consumidores no Estado. É o maior valor já destinado a este segmento em toda a sua história.

“A infraestrutura de geração e transporte de energia implementada pela Copel desde a sua criação foi, se não o principal, um dos maiores vetores do desenvolvimento socioeconômico do Paraná”, diz o presidente Daniel Pimentel Slaviero. “Hoje, nossa Companhia está à frente de um extenso movimento de transformação tecnológica no setor elétrico, pesquisando e implementando inovações que, no médio prazo, vão melhorar ainda mais a qualidade de fornecimento para o setor produtivo e mudar o modo como as pessoas se relacionam com a energia”.

Daniel lembra que a reputação da marca Copel deve muito à herança deixada por gerações de engenheiros e profissionais, que fizeram do Paraná uma referência mundial em energia. “Chegamos ao momento de retomar o projeto daquela Copel ousada e inovadora, com total apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior, para reassumirmos a vanguarda tecnológica no setor elétrico, priorizando o desenvolvimento de nosso Estado. Isto é possível graças a uma gestão baseada na busca por eficiência, investimentos rentáveis e na excelência de nossos profissionais.”

Para realizar esta visão, a nova diretoria da empresa concentrou esforços na conclusão de projetos e na redução do endividamento da empresa. Cortou custos e vem concretizando a recuperação da capacidade de geração de receita na área de distribuição de energia. “Este excelente desempenho tem tido reflexo direto nos índices de qualidade de fornecimento de energia, que medem o número e a duração dos desligamentos”, explica Daniel. “O foco está direcionado ao forte ritmo de obras e inovações que temos conseguido empreender no Paraná.”

Ele se refere, especialmente, ao recente início de operação de uma série de subestações de grande porte em Bituruna, Andirá, Itaperuçu e Paranapoema, às novas linhas de transmissão nas regiões Norte e Leste e à inauguração, até o fim do ano, de outras sete linhas por todo o Estado.

A adoção das chamadas “redes inteligentes” também ganhou grande impulso com o início do funcionamento, em janeiro, do Smart Copel, moderno centro de operações que concentra, na Capital, a gestão do sistema elétrico antes realizado a partir de cinco diferentes regiões do Paraná. Uma grande parcela dos R$ 58 milhões investidos na unidade foi destinada à aquisição do software ADMS, o mais moderno sistema para gestão de redes de energia da atualidade. A plataforma permite gerenciar, com rapidez e segurança, a complexa e crescente rede de pequenos geradores de energia no Estado – em sua maioria, solares – e coordenar remotamente as manobras em linhas, subestações e equipamentos da rede.

A distribuidora do grupo divulgou a seus acionistas, em outubro, o início iminente de um grande programa de modernização e automação das redes elétricas do Paraná, visando a melhorar o fornecimento de energia nos polos da agroindústria e aumentar a agilidade para normalizar o sistema em situações de emergência. O programa absorverá R$ 2,9 bilhões até 2025.