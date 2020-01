A 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta quinta-feira. Serão 127 times de todo o Brasil, jogando em 32 sedes distribuídas pelo estado. Neste ano, atletas nascidos entre 2000 e 2004 poderão mostrar seu potencial.

O São Paulo é o atual campeão, enquanto o Corinthians segue como o time com mais títulos.

Pelos campos da Copinha vão jogar alguns dos nomes que fizeram parte do elenco campeão da Copa do Mundo Sub-17 com o Brasil em 2019.

Jogos de hoje

União Mogi-SP x Juventus-SP (14h45)

Ituano x Vilhenense-RO (17h)

Grêmio x Real-DF (17h): AO VIVO NO SPORTV E NO GLOBOESPORTE.COM

Sertãozinho-SP x Penapolense-SP (18h)

Fluminense x Socorro-SE (19h15): AO VIVO NO SPORTV

Ferroviária-SP x Petrolina-PE (19h15)

Goiás x Confiança-SE (20h15)

Palmeiras x União Rondonópolis-MT (21h30): AO VIVO NO SPORTV