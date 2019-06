O superintendente do Sistema OCB, Renato Nobile, participou no dia (04/06), em Campinas (SP), da abertura do Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias (Enca), realizado pelo Grupo Conecta, com apoio da OCB. O evento vai até esta quinta-feira (06/06) e reúne centenas de lideranças do setor agropecuário para debater questões como aceleração do crescimento, governança, tecnologias digitais e, ainda, finanças e gestão de risco nas cooperativas.

A programação conta com discussões, palestras práticas e inovadoras e networking com grandes players do mercado. O encontro recebe palestrantes renomados como o jornalista Ricardo Amorim, que apresenta uma leitura clara e objetiva de grandes tendências e transformações futuras da economia mundial e brasileira, além de as oportunidades e riscos que elas criam para o público.

Também compõe a lista de palestrantes o jornalista Alexandre Garcia, que faz uma análise do mundo da política e da sociedade contemporânea, Max Gehringer, administrador de empresas, escritor articulista da revista Época, apresentador de quadro semanal no programa Fantástico, da Rede Globo e comentarista na Rádio CBN e o ex-ministro da Agricultura, o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, que também é embaixador especial da FAO para o cooperativismo e grande defensor da agropecuária brasileira.

O encontro conta ainda com a participação dos presidentes de grandes cooperativas: Dilvo Grolli, da Coopavel; Fernando Degobbi, da Coopercitrus; Luiz Carlos Chiocca, da Coopercampos; Carlos Paulino, da Cooxupé. Eles apresentam cases e participam das discussões sobre os desafios enfrentados pelo setor.