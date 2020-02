Cooperativa Vinícola Garibaldi vai a Vinexpo

A Cooperativa Vinícola Garibaldi faz as malas rumo à Nova Iorque, nos Estados Unidos, para ver seus produtos brilharem, mais uma vez, na Vinexpo, dias 02 e 03 de março. Perante o maior mercado de vinhos do mundo, exibe sua linha própria para exportação — a Amaze, que tem como destaque o Moscatel recentemente eleito para figurar no Top 100 On-Premise Wine, conceituado ranking americano.

Amparada por esse posicionamento de destaque e pelo otimismo de um cenário externo que começa a se mostrar cada vez mais animador para os negócios internacionais, a Cooperativa Vinícola Garibaldi pretende estabelecer parcerias comerciais a fim de fechar acordos com importadores e distribuidores de seus produtos nos estados norte-americanos.

Esse processo já começou a ser alinhado, por exemplo, em Illinois, que tem Chicago como capital. “O reconhecimento obtido ao ficar na 32ª colocação entre os T100 do Sommeliers Choice Awards pode ajudar a abrir portas, fortalecendo a marca junto aos que já a conhecem e apresentando um interessante cartão de visita para possíveis novos clientes”, diz Mari Balsan, agente de negócios da marca.

Além dos Estados Unidos, a cooperativa vende seus rótulos para Canadá, Nigéria, Colômbia, Chile, Peru e Taiwan. A relação dos mercados que já estão em negociação com a vinícola é ainda mais promissora, abrangendo atualmente países como Alemanha, Espanha, Austrália, Reino Unido, República Tcheca, Holanda, Irlanda, Noruega, República Dominicana, Japão, Suriname, Porto Rico, França, Portugal, Suíça e Islândia.

A linha Amaze conta com oito exemplares destinados somente à comercialização externa, todos espumantes. Além da marca Amaze, a Cooperativa também conta com a marca Amazing e Garibaldi para o mercado internacional.