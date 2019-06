Durante reunião realizada nesta semana (19/06), no Centro Administrativo, lideranças da Copagril trataram sobre os preparativos para os atrativos que serão oferecidos ao público na Expo Rondon 2019, evento comemorativo alusivo ao aniversário de Marechal Cândido Rondon e que irá acontecer de 25 a 28 de julho.

O coordenador da Copagril para a Expo Rondon, o superintendente agropecuário Enoir José Primon declarou que a cooperativa terá um lançamento especial na festa do município. “Para nós é uma grande satisfação poder realizar mais um lançamento durante a Expo Rondon, pois é uma forma de prestigiarmos tão importante evento, bem como uma maneira de brindarmos o nosso público com novidades”, salientou.

De acordo com o encarregado da Assessoria de Marketing, Comunicação e Cooperativismo, Júnior Paulinho Niszczak, em 2019 a Copagril completará 49 anos e dará início a uma contagem regressiva para o seu cinquentenário. “Por esse motivo, a Expo Rondon será um momento oportuno para lançarmos a maior campanha já realizada pela nossa cooperativa”, enfatizou.

Em função de ser a maior empresa de Marechal Cândido Rondon, a Copagril é uma das parceiras na realização da festa, bem como participa com cinco estandes distribuídos no Parque de Exposições: na Exposição da Indústria e Comércio; no Salão Agronegócio; na Exposição Agropecuária (ExpoPecuária), na Exposição de Máquinas e Implementos Agrícolas; e ainda no Boi no Rolete.