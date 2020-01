Cooperativa é 11ª maior instituição financeira do País

O Sicoob, Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, alcançou o 11º lugar dentre as 20 maiores empresas do mercado financeiro no país, com uma receita de R$ 15.7 bilhões em 2018. A colocação foi divulgada pelo anuário Valor Grandes Grupos, em dezembro de 2019. O Sicoob ocupou, ainda, a 62ª posição no ranking dos 200 maiores grupos empresariais do país. Entre as empresas da área financeira, o Sistema conquistou a 6ª colocação na lista dos 20 maiores em lucro líquido, com R$ 3.08 bilhões; o 7º lugar dos 20 maiores em patrimônio líquido, com R$ 21.3 bilhões, um aumento de 15% em comparação com o período anterior e a 14ª posição entre os 20 melhores em rentabilidade patrimonial, com 14.5% do PL.

“Os resultados de 2018 confirmam a solidez financeira do Sicoob e demonstram que somos o maior Sistema em nosso setor. Tais números respaldaram a abertura de 244 novas agências, além de proporcionar um aumento de 9,2% em ofertas de emprego, atingindo 41.173 colaboradores no período vigente do ranking. Assim, contribuímos ainda mais com o desenvolvimento econômico em todos os estados brasileiros, seja fazendo parte da vida financeira de nossos cooperados, seja ampliando a oferta”, comemora Francisco Reposse Junior, diretor de Desenvolvimento e Supervisão do Sicoob Confederação.

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, possui 4,6 milhões de cooperados em todo o país e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. É composto por mais de 420 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e a Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (Sicoob Confederação). Integram, ainda, o Sistema, o Banco Cooperativo do Brasil do Brasil (Bancoob) e suas subsidiárias (empresas/entidades de: meios eletrônicos de pagamento, consórcios, DTVM, seguradora e previdência) provedoras de produtos e serviços especializados para cooperativas financeiras. A rede Sicoob é a quinta maior entre as instituições financeiras que atuam no país, com mais de 3,1 mil pontos de atendimento. As cooperativas integrantes do Sistema oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. Mais informações acesse: www.sicoob.com.br. (Imprensa Sicoob)