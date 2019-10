A Sicredi Fronteiras PR/SC/SP reduziu as taxas de juros praticadas nos empréstimos para pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ), acompanhando a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, de baixar a taxa Selic de 6% para 5,5% ao ano. O objetivo é de reforçar sua política de atuação cooperativa voltada ao desenvolvimento regional. A redução das taxas abrange todos os produtos de crédito comercial, aplicando diferenças impactantes na vida financeira dos associados.

Simulações – As taxas de juros tiveram redução significativa, chegando a mais de 30% em alguns produtos. Por esse motivo, é importante que o associado consulte o seu gerente de negócios na agência e faça simulações. “As cotações tiveram uma grande variação após as novas taxas definidas, refletindo na renda do associado, que gasta menos com crédito e tem sobras para comprar e investir, gerando desenvolvimento econômico para toda comunidade. Além disso, é importante que o associado compare o custo final da operação de crédito e não leve em consideração apenas a taxa de juros praticada, pois muitas instituições financeiras incluem custos de liberação e seguros sem que seu cliente perceba”, afirma o gerente de desenvolvimento de crédito, Fernando De Conti. Ele observa que a medida tem o objetivo de agregar mais renda.

A Sicredi Fronteiras está fomentando investimentos em energia fotovoltaica, com condições diferenciadas na taxa de juros e com até 120 meses para pagar. “No Sicredi, você coopera com o meio ambiente, adquirindo tecnologia para utilização de uma fonte de energia renovável em sua residência, empresa ou propriedade rural. É a eletricidade eficiente do futuro”, destaca o presidente da Cooperativa, José César Wunsch.

#você de carro novo – Buscando estimular o financiamento de veículos que historicamente crescem no último trimestre dos anos, a cooperativa Sicredi Fronteiras disponibiliza a seus associados a promoção: #você de carro novo. Financie seu Veículo no Sicredi e ganhe a transferência. Esta promoção consiste em ressarcir exclusivamente as taxas de transferência do veículo junto ao Detran. Esta modalidade de crédito tem taxas diferenciadas, com até 60 meses para pagar. No caso de produtores rurais, as parcelas podem ser pagas de forma semestral.

Imprensa Sicredi Fronteiras PR/SC/SP