Pressionado por colegas para reabrir a CPI da Lava Toga, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), será cobrado também pelos togados no VII Fórum Jurídico de Lisboa, onde estará frente a frente com alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O evento tem o ministro Gilmar Mendes como um dos padrinhos – a faculdade IDP, de Brasília, ligada a ele, é a organizadora. O Fórum acontece de segunda a quarta-feira, e Alcolumbre, na volta a Brasília, será confrontado pelos seus pares para não interferir na votação em plenário, onde será decidido haverá ou não a investigação sobre atos dos ministros do Supremo.

Nosso Congresso

O Senado Federal estará fechado hoje. A direção da Câmara Federal mandou aviso geral ontem fim do dia dando ponto facultativo a servidores. E o ano avança, sem soluções.

Enquanto isso..

Os presidentes da Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Alcolumbre, viajam para Lisboa onde passeiam e cumprem agenda oficial em evento de Gilmar Mendes.

Da bomba

O reajuste do óleo diesel nos postos será de 4,5%. Como antecipou a Coluna, a Petrobras e o Palácio chegariam a índice abaixo dos 5,7%. Embora o presidente não apareça nisso.

É guerra..

A deputada federal Alê Silva (PSL-MG), que acusou o ministro do Turismo e presidente da legenda em Minas, Marcelo Álvaro Antônio, de tê-la ameaçado de morte, montou uma força-tarefa de servidores do gabinete e apoiadores para monitorar e denunciar as “fakenews” divulgadas contra ela nas redes sociais.

..em casa

A parlamentar virou alvo de linchamento virtual após revelar as supostas ameaças do ministro durante reunião com correligionários no final de março, em Belo Horizonte. Todo o material – como áudios manipulados e prints falsos – que está sendo levantado pela equipe da parlamentar será repassado para a Polícia Federal.

Grita militar

Mesmo com o projeto na carona da reforma da Previdência, o que não se esperava há décadas, nem tudo é alegria na Caserna. Sargentos, cabos e soldados das Forças Armadas alegam que a proposta de reestruturação de carreiras (PL 1645/2019) apresentada pelo Governo não é justa porque ignora as peculiaridades de cada categoria.

Calma, dona

“Um terceiro sargento hoje ganha pouco mais de R$ 3 mil. É preciso que se enxergue a íntegra da tropa. Faltou afeição a quem elaborou a reestruturação da Previdência para com os praças”, critica a presidente da União Nacional de Familiares das Forças Armadas e Auxiliares, Kelma Costa. Ela diz ainda que os praças das Forças Armadas continuam sendo tratados como “a ralé do Exército” nas patentes.

E agora, Guedes?

Com o orçamento no vermelho – o rombo previsto para este ano é de R$ 139 bilhões – o Governo não definiu de onde sairá dinheiro para o 13º salário dos beneficiários do Bolsa Família. A alternativa é remanejar recursos de outros ministérios, mas ministros estão reticentes em já perder o ‘pouco’ que lhes sobrou.

Gordura?

A despeito do contingenciamento de R$ 29,7 bilhões nos gastos para conseguir cumprir a meta fiscal de 2019, o ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), tem dito que há “gordura” no orçamento para cumprir a promessa de campanha de Bolsonaro.

Dentista & livraria

José Dirceu está correndo ao dentista para fazer implantes em três dentes que o incomodam – resultado dos tempos de cadeia onde não conseguiu tratamento. Depois, sai em viagem pelo interior do Rio de Janeiro e Minas para lançar sua autobiografia. Dirceu, condenado na Lava Jato, tem aval do ministro Dias Toffoli, do STF, que lhe concedeu liminar há meses.

Esplanada Cultura

O livro “Hora de Alimentar serpentes”, de Marina Colasanti, foi o escolhido para a 1ª etapa do vestibular da Uerj, dia 9 de junho. E o livro da peça “Gota d’água”, de Chico Buarque e Paulo Pontes, é leitura indicada para a 2ª etapa, dia 15 de setembro.

O Filho do Homem

É o título do primeiro longa-metragem sobre Cristo produzido por Carlos Alberto Serpa e o Centro Cultural Cesgranrio, que estreia amanhã no Cine Odeon no Rio. Ficará em cartaz até domingo. Com roteiro de Antonio Martins, direção de Alexandre Machafer, e no elenco Allan Ralph, Fernanda Martinez, Ingrid Conte entre outros, teve cenas gravadas no Outeiro da Glória e outras locações.

ESPLANADEIRA

A equipe Aqualuz, do programa de empreendedorismo universitário do Instituto TIM conquistou o segundo lugar na competição HACKBRAZIL, em Boston . A TIM também recebeu o prêmio de Acessibilidade da Anatel, por iniciativas e soluções para pessoas com deficiência . Evangelo Gasos, diretor da Criativa Imagem & Web da UVA, ministra o workshop de produção de videoclip para novas bandas na Cidade das Arte .