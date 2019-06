Literatura e suas conexões com diversas outras manifestações artísticas é a pauta do segundo Conversarte deste ano, que acontece nesta terça 2 de julho no Pátio Batel, com a atriz e escritora Fernanda Young e o jornalista e escritor Fabrício Carpinejar. Em paralelo,na Galeria InterARTividade, exposição de desenhos e vídeos de Simon Taylor.

Fabrício Carpinejar tem mais de 40 livros publicados e diversos prêmios literários, como o Jabuti, o Prêmio Literário Internacional Marengo d’Oro e o Prêmio Nacional Olavo Bilac – é ainda comentarista no programa Encontro com Fátima Bernardes e colunista dos jornais Zero Hora e O Globo. Autora de Aritmética, As pessoas dos livros e Dores do amor romântico, Fernanda Young também atua como roteirista (participou de Os Normais, Minha Nada Mole Vida, Macho Man) e apresentadora (Saia Justa, Irritando Fernanda Young e Confissões de Adolescentes).

Com mediação do publicitário e escritor Guilherme Krauss, o Conversarte II vai propor discussões sobre a leitura e o modo como o brasileiro consome a literatura, a formação de repertório cultural, as atuais perspectivas relacionadas aos gêneros literários, o retrato dos jovens escritores e suas referências artísticas, bem como os suportes digitais e suas influências. “Também teremos na pauta questões sobre o mercado editorial, a profusão de festivais literários e o escoamento das obras de autores contemporâneos. Será um diálogo muito rico”, garante Carolina Montenegro, coordenadora geral do projeto.

E, com curadoria de Tom Lisboa, a mostra de Simon Taylor,- em cartaz até 7 de julho, apresenta uma série de desenhos e vídeos de Curitiba e de diversas outras cidades pelas quais o artista já passou. Taylor, que é um dos fundadores do grupo Urban Sketchers e autor de três livros.

Até outubro, o Conversarte II vai expor trabalhos de Maringas Maciel, Samuel Kavalerski e de Alexandre Linhares & Thifany. E trará a Curitiba, Nelson Motta, Guilherme Kastrup, Gringo Cardia, Miguel Falabella, Eduardo Moreira, Alexandre Herchcovitch e Fause Haten.

Confira: Átrio do Pátio Batel, às 20h desta terça 2 de julho. Os ingressos, a 36 e 18 reais, para o evento – cuja renda será revertida para o Hospital Erasto Gaertner – estão à venda pelo Disk Ingressos e no concierge do shopping.