Foi lançado nesta manhã de quinta-feira, 18.07, na cidade de Ponta Grossa o programa Cidades Experimentais, iniciativa do @detranpr que será replicado em todo o Paraná, abrigando startups para executar projetos que irão impactar no trânsito, transporte público e em alternativas para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Mais uma ação para transformar o Paraná em um estado moderno, ágil e inovador.

Em sua fala, Piana destacou: “Inovação são as tecnologias que mudam o relacionamento das pessoas. Esse programa inovador visa melhorar, otimizar e oxigenar a mobilidade no trânsito. A inovação só ocorre quando se conversa com todos os segmentos. Não adianta falar em inovação e querer resolver tudo sozinho. Temos que interagir com diferentes segmentos da sociedade para trabalharmos com inovação. Após o instante que conversarmos, vamos apresentar a inovação ouvindo todos os setores, e assim ela se torna realidade”, concluiu.

O evento teve as presenças do prefeito da cidade, Marcelo Rangel e da vice-prefeita, Elisabeth Schmidt, do Chefe da Casa Civil, Guto Silva, o líder do governo, Hussein Bakri, deputado Paulo Litro, a diretora de tecnologia e desenvolvimento do Detran-PR, Jaqueline Almeida, o secretário municipal de Fazenda, Cláudio Grokoviski; de o bispo da Diocese de Ponta Grossa, dom Sérgio Arthur Braschi; o deputado estadul Paulo Litro, o diretor de Operações, Mauro Monteiro; e de Gestão de Pessoas do Detran, Mário Marques Marinho.

Com informações e fotos da assessoria da vice governadoria