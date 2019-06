Idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física e mental e contribuintes com doenças graves que são obrigados a declarar o Imposto de Renda recebem a grana da restituição nesta segunda-feira (17).

Este é o primeiro lote pago no ano. Ao todo, a Receita deposita R$ 5,1 bilhões para 2,573 milhões de pessoas. O montante inclui quem declarou neste ano, além dos que saíram da malha fina do imposto de 2008 a 2018.

Quem tem prioridade, entregou a declaração no prazo e não cometeu erros no documento recebe neste primeiro lote. Ao todo, são 2,5 milhões de contribuintes nestas condições.

Os contribuintes prioritários que não estão neste lote de restituições devem conferir se há algum erro na declaração. O primeiro passo é saber se terá o dinheiro depositado. A consulta é feita por telefone e pelo site da Receita Federal.

Se o nome não constar, é preciso checar, no eCAC, que é o centro de atendimento virtual do fisco, se há pendências no documento enviado no início deste ano.

Caso haja falhas, será preciso enviar uma declaração retificadora. Com isso, o contribuinte tem chances de entrar no segundo lote de pagamentos, cuja consulta deve ser aberta no dia 8 de julho e a grana, depositada no dia 15 de julho.

SEGUNDO LOTE

No entanto, pode ser que a declaração esteja totalmente correta e o cidadão não tenha entrado neste lote, mesmo fazendo parte da lista de prioridades.

Isso ocorre porque o total de prioritários tem aumentado a cada ano. Com isso, a Receita paga esses contribuintes nos dois primeiros lotes.

Profissionais cuja maior fonte de renda é o magistério, que também têm a prioridade garantida por lei, devem entrar somente no próximo lote, segundo dados da Receita.