A segunda edição do projeto Container Cultural desembarca nos Campos Gerais do Paraná, no final deste mês, com diversas ações gratuitas que incluem apresentação de espetáculo, eixo pedagógico e de formação, campanha de arrecadação de livros, multiplicadores culturais e shows.Cidades contempladas: Tibagi, Castro, Carambeí, Balsa Nova e Campo Largo.

Todas as atividades são gratuitas e estarão concentradas num container criado especialmente para o projeto. Como parte de suas atividades, haverá apresentação do espetáculo “Entre Tangos e Fandangos”, escrito por Joanita Ramos e dirigido por Mauro Zanatta. Antes da peça, haverá apresentação de artistas locais convidados.

A transformação de um container descartado numa espécie de espaço cultural itinerante foi ideia da arquiteta Paola Burkot para atender ao propósito do projeto que é fazer a arte chegar a pequenos municípios onde geralmente há pouca oferta de infraestrutura e programação cultural. A intenção não é apenas levar o espetáculo, mas também um novo conceito, ou seja, a possibilidade de uso do container como espaço cultural alternativo, inclusive para atender áreas rurais.

O espetáculo

Entre Tangos e Fandangos, com os atores Richard Rebelo e Flora Vieira Chagas e os músicos Beto Collaço e Luís Fernando Diogo, foi concebido em linguagem adequada para teatro de rua, referenciada na Comédia Dell’Arte.

A peça, que terá tradução em libras em todas as sessões, trata da identidade cultural e também de uma imensa “fome” – inclusive de arte, cuidado e amor – a partir da conflituosa relação entre um brasileiro que não se reconhece como sul-americano e uma estrangeira com sotaque espanhol, que não sabe onde nasceu. Após perderem o navio para a Argentina, os dois decidem percorrer a pé o caminho até o país vizinho, enquanto procuram criar um número artístico que possa lhes garantir a sobrevivência.

Um grupo de estudantes bolsistas terão a chance de participar da montagem em cada cidade, sendo orientados pelos profissionais do projeto.

Outras ações

Com os objetivos sintetizados no slogan “Arte em Todo Lugar” a equipe, com coordenação de Produção de Diego Marchioro, vai atuar em diversas iniciativas pautadas na ideia de que as populações pouco numerosas dos municípios paranaenses também merecem e podem ter acesso a atividades artísticas. Além do espetáculo “Entre Tangos e Fandangos” o Container Cultural fez uma campanha de arrecadação de livros que serão compartilhados com o público e bibliotecas municipais nas cidades de Tibagi, Castro, Carambeí, Balsa Nova e Campo Largo.

Apresentações de ENTRE TANGOS E FANDANGOS

TIBAGI: 27 de agosto, às 19h

Praça Edmundo Mercer, em frente à Prefeitura

Entrada Franca

CASTRO:28 de agosto, às 19h

Praça João Gualberto, atrás da Superintendência de Cultura.

Entrada Franca

CARAMBEÍ: 29 de agosto, às 19h

Praça Cívica de Carambeí. Avenida do Ouro, centro.

Entrada Franca

BALSA NOVA: 30 de agosto, às 19h

Praça da Igreja Matriz, Av. Brasil

Entrada Franca

CAMPO LARGO: 31 de agosto, às 19h

Praça Getúlio Vargas (Praça do Museu Histórico de Campo Largo)

Entrada Franca