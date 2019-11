Um levantamento da Serasa Experian mostra que em setembro deste ano Curitiba tinha 582.271 pessoas inadimplentes, pessoas que tinham contas em atraso. No começo do ano eram 574,2 mil inadimplentes. Em janeiro de 2019, a cidade tinha 29% da população endividada. No Paraná, com dados da Serasa de abril deste ano, eram 974 mil pessoas com dívidas em atraso. Em média cada uma delas tinha duas dívidas em atraso.

Segundo o estudo o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 63,2 milhões em setembro. O montante alcançado pelas dívidas até setembro de 2019 foi de R$ 252 bilhões, com o valor médio de R$ 3.997,00.

Desde o dia 4 de novembro consumidores de todo o Brasil podem renegociar dívidas atrasadas e/ou negativadas através do site do Serasa Limpa Nome. Ao todo, são 30 empresas participantes, entre bancos, operadoras de telefonia, escolas e outras.