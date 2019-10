Hoje (29), a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) vai entregar o título de cidadão honorário da capital a Hajime Kimura, cônsul-geral do Japão para os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A iniciativa da homenagem é do vereador Serginho do Posto (PSDB) e o evento vai ser realizado às 20h no Palácio Rio Branco. A homenagem foi aprovada em junho, resultando na lei 15.456/2019.

O diplomata Hajime Kimura ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão em 1983 e, desde então, somado às funções no Japão, assumiu postos em Portugal, Paraguai e, no Brasil, especificamente em Porto Alegre, Manaus, Rio de Janeiro e Curitiba. Nesta função, o cônsul empenhou esforços para o fortalecimento do intercâmbio do Paraná com sua província-irmã Hyogo e de Curitiba com sua cidade-irmã, Himeji.

46ª Missão Econômica, Empresarial e de Amizade Brasil-Japão

O deputado federal Luiz Nishimori, iniciou a semana junto da 46ª Missão Econômica, Empresarial e de Amizade Brasil-Japão. Destacou nas redes sociais Nishimori: “nos reunimos no Hotel para definir detalhar sobre as reuniões, logo após partimos para uma reunião na Empresa Mitsui e depois nos encontramos com o Vice-ministro de Assuntos Internacionais, Makoto Osawa no Ministério de Agricultura Floresta e Pesca do Japão. Nossa intenção é promover principalmente a carne suína e bovina brasileira no mercado”.

por grassi_m com foto @ Tokyo/japan e câmara de curitiba