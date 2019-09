O Consul Honorário da Hungria no Paraná, Marco Aurelio Schetino de Lima e sua esposa receberam o professor doutor Gábor Hamza, da Universidade Elte, de Budapeste, e convidados para jantar de boas- vindas. O professor ministrará, por um período de uma semana, aulas para mestrado e doutorado na Unicuritiba.

Homenagem a ex-presidente da CAA/PR

A OAB Paraná e a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) inauguraram no dia 13 de setembro, a foto de Artur Humberto Piancastelli na Galeria de Presidentes da entidade. O advogado presidiu a CAA-PR durante a última gestão (2016-2018), somando pelo menos 15 anos de serviços prestados à Ordem dos Advogados. A cerimônia contou com a presença de diretores, conselheiros estaduais e familiares.

IAP promove evento sobre liberdade econômica

No dia 17 de setembro, o IAP – Instituto dos Advogados do Paraná promoveu evento que abordou a Lei de liberdade econômica, na sede da entidade, em Curitiba. O deputado federal Jerônimo Goergen, relator da lei, fez palestra sobree as transformações do Estado brasileiro na Lei de Liberdade Econômica. O tema foi debatido por Bernardo Strobel Guimarães e Francisco Zardo. As principais alterações da Lei da Liberdade econômica no Código Civil foram apresentadas pelo professor da USP Otavio Luiz Rodrigues Junior e debatidas por Reodrigo Xavier Leonardo.