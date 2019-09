Um apartamento com linguagem contemporânea, adequado ao público mais jovem, com desenho limpo de linhas retas e tons neutros. Assim pode ser caracterizado o apartamento decorado do Queen Victoria, o novo empreendimento da Construtora San Remo, prestes a ser aberto à visitação do público. Projetar apartamentos-modelo é tradição da construtora e a ideia é mostrar ao visitante possibilidades e soluções decorativas que podem ser aplicadas no imóvel. Localizado no oitavo andar do prédio, o apartamento de 525m² de área privativa tem a assinatura do renomado arquiteto Jayme Bernardo.

“Para esse projeto levamos em conta, especialmente, o perfil de um casal jovem, na faixa dos 40 anos, com um ou dois filhos, que gosta de viajar e aprecia as boas coisas da vida”, diz Jayme sobre uma das inspirações para o projeto. Segundo ele, tem destaque a integração das áreas sociais. “A integração entre todos os ambientes sociais dá grande destaque ao apartamento e demostra a amplitude de um layout bem planejado”, coloca. Um elemento especial, eleito pelo arquiteto, também se destaca: a adega da marca Salamon no ponto focal do living próximo ao jantar.

Na paleta, a ênfase é para os matizes de cinza – dos mais claros até pontos de grafite – destacando um ou outro detalhe na paleta dos terrosos. Elementos de latão nos acabamentos dão um toque de requinte aos ambientes. Fortalecendo a parceria com a Artefacto, o apartamento recebeu o mobiliário solto da marca. Já os móveis planejados são da Ornare e podem ser vistos nas áreas de gourmet, cozinha, lavanderia, rouparia, armários do closet máster e demais suítes. A marcenaria é toda da Madeira Certa e outros fornecedores são Gramarcal, Shadow, Persépolis e Zanquê.

Entre os móveis especificados por Jayme, seus preferidos são a chaise longue de Marcel Wanders para a coleção Objets Nomades, da Louis Vuitton, e o banco poligonal de Jayme Bernardo para a Dieedro. “Esses são os pontos altos do living, trazendo o melhor do design pra este ambiente”, avalia o arquiteto. Além do banco Poligonal, a mesa lateral Equilíbrio e o buffet Queen – criado exclusivamente para o apartamento – são outras peças autorais de Jayme presentes no projeto.

As obras de arte são todas da SIM Galeria, entre as quais se destacam criações de Paolo Ridolfi, André de Azevedo Marques, Katinka Pilscheur e Romy Pocztaruk. O apartamento também é todo automatizado, com tecnologia presente na automação de ar condicionado, iluminação, cortinas, persianas, aquecimento de piso e aspiração central, todos desenvolvidos pela Nobel.

Parceiro de longa data da construtora, Jayme celebra o trabalho conjunto, que se consolida a cada novo empreendimento entregue. “Sempre com muito êxito, pois estamos sintonizados tanto com as demandas da construtora quanto com o perfil do público alvo”, finaliza ele.

O cliente que visitar o apartamento decorado pode conhecer ainda os diferenciais do residencial de luxo. Além de priorizar a segurança, em todos os empreendimentos, a San Remo entrega os apartamentos Queen Victoria personalizados para cada cliente com mais alguns diferenciais como: pisos aquecidos, isolamento térmico e acústico, esquadrias exclusivas, vidros quádruplos nos quartos e duplos nas salas. “Um apartamento de luxo, com todas as características San Remo, para dar o máximo de conforto ao morador com materiais de primeira,” conta o engenheiro e diretor da construtora João Carlos Perussolo.