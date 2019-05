Sofisticação, conforto e personalização definem Bluh – Barigui Lake Unique, o novo empreendimento da Avantti. Para apresentá-lo, a construtora recebeu um exclusivo grupo de convidados na Artefacto, que puderam conhecer em detalhes o lançamento.

Com frente para o Parque Barigui, o empreendimento conta com apartamentos a partir de 288 m² privativos. A iluminação é um dos grandes diferenciais de Bluh – Barigui Lake Unique, que tem previsão de entrega para novembro de 2021. As janelas frontais que se estendem do piso ao teto, proporcionam maior luminosidade aos ambientes, transmitem liberdade, além de uma agradável vista do Parque Barigui.

Em um terreno de 4.785 m² com localização privilegiada, na divisa do Champagnat com o Ecoville, as duas torres, com oito pavimentos cada, contam com 24 apartamentos tipo de 288 m² privativos, outras 4 unidades são coberturas duplex de 314 m² privativos com terraços de 132 m2, além de 2 apartamentos Garden duplex, com 343 m² privativos, e terraço exclusivo. Todas as unidades têm quatro suítes e quatro vagas, sendo que as coberturas têm cinco vagas. O pé direto duplo na sala central dos gardens proporciona ainda mais amplitude e um ar de sofisticação para o imóvel.

As 30 unidades são voltadas para o cartão postal curitibano, o Parque Barigui, com sua fachada principal face norte.

O projeto arquitetônico, assinado pela Baggio & Schiavon, traz uma fachada contemporânea inédita, com uma “second skin”, que se trata de um brise de desenho exclusivo presente nas quatro faces das torres. A planta dos apartamentos possui uma amplitude arquitetônica sem igual para um imóvel deste tamanho, com inúmeras possibilidades de personalização.

Serviço:

BLUH – BARIGUI LAKE UNIQUE HOME

Endereço: R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 122 – Campina do Siqueira (Barigui)

Início das obras: maio de 2019

Previsão de entrega: novembro de 2021

Registro de Incorporação: 118.358

Plantão de vendas: 2ª a domingo, 10h às 19h

Tel.: (41)3501-1165 ou whatsapp (41) 99882-5251

Inscrições abertas para o Prêmio Práticas Inovadoras em Educação, do Sinepe/PR

A edição 2019 do Prêmio Práticas Inovadoras em Educação do Sindicato das Escolas Particulares – Sinepe/PR já está com inscrições abertas. O prazo vai até 12 de agosto. E, no ano em que o Sinepe/PR comemora seus 70 anos de atuação, a novidade é a inclusão de uma premiação e homenagem para um case de sucesso em gestão educacional.

Voltado para instituições de ensino associadas ao Sindicato que tenham projetos nas áreas de sustentabilidade, inclusão, inovação pedagógica, inovação em gestão educacional ou relação família e escola, o Prêmio contempla as seguintes categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio, Educação Profissional, Educação Superior e Cursos Livres (de qualquer natureza). O regulamento do Prêmio está no site www.sinepepr.org.br. Mais informações pelo telefone (41) 3078-6933.

Suíte dos Avós, por Gabriela Casagrande, na CASACOR Paraná 2019

O projeto é pensado para um casal de avós jovem e revela um ambiente intimista onde o conforto, a convivência familiar e a praticidade são imperativos. A 26ª edição da CASACOR Paraná se realiza entre 18 de maio e 07 de julho no Edifício Zoller Building Center (Rua Coronel Menna Barreto Monclaro, 423 – Centro).

Pela primeira vez a arquiteta participa do evento. A Suíte dos Avós tem de 36m² e foi projetada como um lugar de memória e crença para um casal de avós que valoriza religião e família.

Serviço:

SUÍTE DOS AVÓS, POR GABRIELA CASAGRANDE

CASACOR PARANÁ 2019

Data: 18 de maio a 07 de julho

Local: Edifício Zoller Building Center (Rua Coronel Menna Barreto Monclaro, 423 – Centro)

Ingressos: https://casacor.abril.com.br

Informações: (41) 3029-6956 e info@casacorparana.com.br

Ornament é inaugurada em prestigiadfo evento em Curitiba

A arquiteta Fernanda Borio inaugurou, durante prestigiado evento, o novo espaço de objetos de decoração da cidade, a Ornament. Localizada no Champagnat, a charmosa loja traz para Curitiba um moderno conceito com variado mix de produtos contemporâneos e sofisticados.

Conversarte traz a Curitiba grandes nomes do cenário cultural brasileiro

O evento multiplataforma se realiza de 04 de junho a 01 de outubro, no átrio do Pátio Batel, com um bate-papo por mês. Em sua segunda edição, Conversarte promoverá debates sobre arte, empreendedorismo, economia e suas conexões criativas, além de diversas exposições entre junho e outubro. O evento reúne nomes como Andrucha Waddington, André Abujamra, Fernanda Young, Gringo Cardia, Guilherme Kastrup, Fabrício Carpinejar, Nelson Motta, Miguel Falabella, Fause Haten e Alexandre Herchcovitch.