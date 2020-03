Construtor de Balneário Camboriú é detido com quase 1 milhão de dólares no Pará

No último sábado (21), o sócio de uma construtora de Balneário Camboriú, acusada de lesar dezenas de clientes, foi preso no estado do Pará com quase 1 milhão de dólares, ao pousar o avião que pilotava.

A Polícia Civil paraense recebeu a denúncia de que uma aeronave que estava na cabeceira da pista do aeroporto municipal de São Félix do Xingu, estaria transportando drogas ilícitas. Imediatamente, a equipe de policiais civis de São Félix se deslocou ao local para averiguar a situação.

Na cabeceira da pista estava a aeronave prefixo PT-IHS. No banco do piloto a polícia encontrou um homem que se identificou como Rafael Silveira Dias. Ele informou que havia decolado de Paragominas (no sudeste) com destino a Novo Progresso (município do sudoeste paraense), levando apenas um passageiro, que teria fugido ao notar a presença dos policiais.

Dentro da aeronave, após vistoria realizada com apoio da equipe de policiais civis de Tucumã, foram encontrados um revólver calibre .38, dois galões contendo, cada um, 50 litros de combustível para avião, além de U$ 978 mil acondicionados em uma maleta. Ele foi autuado em flagrante.

“Recebemos a denúncia de manhã cedo, que se tratava de tráfico de drogas, e acabamos fazendo a maior apreensão de dinheiro em dólar. São quase um milhão de dólares apreendidos. As equipes da Decor e Core assumirão as investigações”, informou o delegado-geral de Polícia Civil, Alberto Teixeira.

Em Balneário Camboriú, Rafael foi sócio da Raka Construtura e denunciado criminalmente pelo Ministério Público pelo crime de estelionato continuado e pela contravenção de vender imóvel sem a devida incorporação. Os fatos consistiam na venda do mesmo imóvel para mais de um comprador, não entrega do imóvel vendido e venda de imóvel inexistente.

Fonte: camboriu.news