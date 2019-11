O Conselho Paranaense de Turismo (Cepatur) promoveu nesta segunda feira (25), sua 78° reunião ordinária. O encontro, realizado no auditório da Fecomércio, em Curitiba, foi aberto pelo presidente do Conselho, Antônio Azevedo, e o secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, falou sobre o desafio que é comandar.

“Tivemos muitas conquistas, trabalho exaustivo para desenvolver o turismo no Paraná, sempre com responsabilidade. Um grande avanço foi a concessão do Parque de Vila Velha, medida que certamente alavancará ainda mais o turismo no Estado”, disse o secretário.

O presidente da Paraná Turismo, Jacob Mehl, reforçou a importância Cepatur e falou sobre o trabalho realizado até o momento. “Já estamos olhando para o próximo ano, que promete muito em relação ao turismo no Paraná, com outras grandes realizações”, disse Jacob Mehl.

Após a aprovação da ata da reunião anterior, a assessora técnica da Paraná Turismo, Deise Bezerra, apresentou como ficou o Mapa do Turismo Brasileiro 2019. O relançamento do Observatório de Turismo do Paraná também foi pauta durante a reunião.

Coube a Rodrigo Roslalem, da Fecomércio, falar sobre o Paraná Turístico 2026. Estruturação e aprovação dos Grupos de Trabalho, Regimento Interno, Turismo Religioso, Náutico e Gastronômico também foram assuntos debatidos na parte final da reunião.

O Conselho Paranaense de Turismo tem por finalidade a formulação, avaliação, coordenação e direção da Política Estadual de Turismo, discutindo e deliberando estratégias para o desenvolvimento sustentável do turismo do Paraná.