O Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Paraná, promove nesta quarta-feira, 22, a entrega do troféu “Mãe do Ano 2019”, cujo nome somente será revelado no evento que terá lugar no Edifício Barão do Serro Azul , Rua XV de Novembro 621, à partir das 19h00.

Em 2018 a homenageada foi Odete Starke Moro, professora aposentada e mãe de dois filhos, César Fernando Moro, profissional de TI e Sergio Moro, hoje atual ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil.

Em 2016, foi a empresária do ramo de representações comerciais Terezinha Wollmann, integrante do Conselho da Mulher Empresária (CME) da Associação Comercial do Paraná, na qual ingressou na década de 1990, quem recebeu o troféu “Mãe do Ano”.

Nascida em Mafra (SC), Terezinha começou a trabalhar no comércio aos 10 anos de idade, dedicando-se anos depois à representação comercial do ramo de vestuário e confecções junto a pequenos varejistas.

Workshop do Armário Cápsula em Curitiba

No próximo dia 1º de junho, a consultora de moda Natalia Peric estará em Curitiba para um workshop do Armário Cápsula. O método é uma excelente maneira de ganhar tempo, otimizar o guarda-roupa, redescobrir peças que andavam esquecidas, economizar dinheiro, e facilitar a rotina no dia a dia. Além disso, exercita a criatividade e permite explorar o estilo pessoal.

O evento acontece no ateliê Nogara Fashion Design, (Alameda Presidente Taunay, 392) da estilista curitibana Carolina Nogara, que realiza um trabalho também ligado ao “slow fashion” — a produção e o consumo ético e consciente no mundo da moda. Natalia Peric é professora, especialista em moda e identidade, e precursora do Armário Cápsula no Brasil. Formada em Moda (FASM/2002) e especialista em Semiótica Psicanalítica: Clínica da Cultura (PUC-SP/2011), criou o projeto Moda na Escola, no qual os alunos são convidados a rever a moda pelo viés da identidade e a vivenciar o papel de criadores, confeccionando suas próprias roupas.

Jenifer Porto inaugura a Refinej Store

A empresária Jenifer Porto inaugurou na semana passada, a Refinej Store localizada no Colombo Park Shopping. A grife é própria com grande variedade de roupas da marca. O empreendimento está localizado na rua Dorval Ceccon, 664, Jardim Nossa Senhora de Fátima, em Colombo.

Evento de autoestima e beleza

No próximo dia 26 de maio, Curitiba vai sedia um evento de autoestima e beleza, comemorando os 28 anos da BelClinic Dermoativos. Trata-se do “Inspire-se 19” que terá lugar no Grand Hotel Rayon.

O evento vai contar com palestras, workshops para incentivar o empreendedorismo feminino, divulgar empresas e dar suporte às mulheres em suas jornadas. A anfitriã será Gi Suardi , apresentadora do “Band Mulher Paraná” e responsável pelo espaço Inspire-19 Band Mulher. Também estarão presentes Adriane Bonato, empresária da atriz Claudia Rodrigues, Carol Costa , Elaine Cristina, Cristiana Mello Informações e inscrições: www.belclinicbrasil.com.br

Sandra Comodaro em Nova Iorque

A advogada Sandra Comodaro, Sócia Diretora do escritório Nelson Wilians & Advogados Associados em Curfitiba, esteve em Nova Iorque (New York City – Manhattan) participando como um dos patrocinadores do “Café da Manhã do Lide Brazilian Investiment Fórum”, promovido pela Câmara Brasil Estados Unidos e Revista Forbes. Além de empresários brasileiros, também estavam presentes Rodrigo Maia, David Alcolumbre, Dias Toffoli, João Doria Junior , Sylvia

Curso sobre Experiência Mindfulness

O estado de atenção plena é o tema central do curso “A Experiência Mindfulness”, novidade que estreia este mês no Solar do Rosário. Com início em 22 de maio, terá dez encontros, nas quartas e quintas-feiras, das 9h30 às 11h30. As aulas são ministradas por Thaís Coppio, terapeuta integrativa holística. Dinâmicas e vivências se aliam neste curso destacando o conceito da Consciência Plena. O programa apresentado conta com oito etapas, que serão seguidas durante as aulas após uma introdução ao método. Desenvolvido nos anos 1980 por Kabat-Zinn, nos Estados Unidos, destaca a redução do estresse e melhoria na qualidade de vida. Tópicos como simbologia, consciência, alimentação consciente e limpeza de memórias fazem parte das etapas.