Conscientização global

Diversas informações divulgadas constantemente por organizações a respeito da preservação do meio ambiente deixam claro que a forma como o ser humano trata a natureza fica longe do ideal. Tanto os cidadãos quanto os governos deveriam mudar as atitudes que são hostis à preservação dos recursos naturais. Os rios e mares, as florestas, o ar e até o universo fora do planeta Terra, tudo isso é afetado pela degradação provocada pelo homem. E os governos, apegados ao crescimento econômico, ignoram o ativismo ambiental e os dados científicos que provam que a destruição da natureza está muito mais avançada do que parece.

A cada ano, os seres humanos esgotam mais cedo os recursos naturais do planeta. Iniciativas positivas de conscientização são muito bem-vindas e devem ser apoiadas e fortalecidas. Uma delas foi o movimento que jovens de mais de 100 países fizeram na sexta-feira exigindo medidas para conter o aquecimento global. A ideia é exigir a adoção de medidas por governos e empresários. A mobilização dos jovens contra as mudanças climáticas foi inspirada nas ações da jovem sueca Greta Thunberg, que passou a fazer protestos rotineiros em frente ao parlamento da Suécia contra o aquecimento global. Certamente esse exemplo deve ser seguido pela sociedade em geral.