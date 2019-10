UOL/FOLHAPRESS – Conor McGregor já tem data para retornar ao octógono. O ex-campeão de 31 anos disse em coletiva de imprensa nesta quinta (24) que sua próxima luta vai acontecer em 18 de janeiro de 2020, segundo a BBC.

“A data já está definida. Eu não me importo com quem será o adversário”, comentou ele. A última luta de McGregor aconteceu em outubro de 2018, quando foi derrotado pelo russo Khabib Nurmagomedov.

O lutador também disse que, depois deste retorno ao octógono, deve tentar marcar uma luta com o vencedor do confronto entre Nurmagomedov e Tony Ferguson, que também se enfrentarão no início de 2020.

McGregor disse que já está em modo de treinamento. “São precisos 66 dias para formar um hábito. Eu estou indo dormir cedo e acordando cedo. Uma abordagem estruturada é a chave para o sucesso”, definiu.

“Todos os bilionários são bem organizados”, comentou ainda. “Eu estou focando na luta. Não vou beber álcool. Estou voltando à boa forma. Isso é importante para mim. É difícil continuar vencendo, ano após ano”.