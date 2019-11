A Conmebol reforçou a intenção de realizar a final da Copa Libertadores, a ser disputada entre Flamengo e River Plate (ARG), em Santiago, no Chile, e solicitou uma reunião com o presidente do país, Sebastián Piñera.

A Conmebol aguarda a definição sobre a agenda de Piñera e ainda não anunciou a data do encontro, mas diz ter garantias de segurança para realizar a final em Santiago, sob uma onda de protestos desde o dia 18 deste mês, com ao menos 20 mortos e cerca de 1400 feridos.

O comunicado foi feito logo após o presidente da federação chilena de futebol (ANFP), Sebastián Moreno, por em dúvida a realização da finalíssima na capital do Chile. Ele concedeu coletiva de imprensa um dia após anunciar a suspensão do calendário de futebol do país, que não terá jogos até a próxima segunda (4), prazo que poderá ser estendido a depender das condições de segurança no país.

Os atos no Chile tiveram início devido a um aumento de 3,75% no valor da tarifa de metrô. Piñera tentou voltar atrás e cancelar o reajuste, mas a medida não conteve os protestos, que ganharam novas reivindicações, com críticas ao sistema de aposentadoria, ao aumento da desigualdade e à falta de serviços públicos.

Apesar do clima de instabilidade política no país, o Flamengo não tem sinalização alguma de mudança de sede da final e sequer trabalha com outra hipótese até o momento. Um relatório mais detalhado será entregue no retorno, mas as condições gerais foram consideradas boas.