Conheça os artistas que prometem surpreender na 6° edição do Warung Day Festival

Além de proporcionar um evento exclusivo em um dos lugares mais emblemáticos do país, a Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, a edição 2019 do Warung Day

Festival aposta em um mix que mescla artistas pouco conhecidos do grande público – como Oliver Koletzki e Gerd Janson – e nomes que há muito tempo são aguardados pelos fiéis seguidores do Festival como, por exemplo, o duo Pig & Dan e o DJ Koze. O line up do evento, que ocorre no dia 13 de abril, se completa com artistas que brilharam recentemente na pista do Warung Beach Club, em Itajaí, como Rødhåd e Joris Voorn.

Todos os artistas – novos, aguardados e reverenciados nos últimos tempos – estarão distribuídos de forma harmônica entre as já tradicionais três pistas do Festival. Confira abaixo uma descrição de cada um dos artistas, elaborada por Jonas Fachi, e seus respectivos horários de apresentação no evento.

O alemão Oliver Koletzki tem uma extensa carreira no circuito europeu com mais de uma década de sucesso; entretanto, o produtor estará no Brasil apenas pela segunda vez. Koletzki é um dos precursores do que hoje se convém chamar de “Techno Progressivo”, conseguindo com suas produções agradar diferentes espectros da música eletrônica.

Em 2005, o artista chamou a atenção de ninguém menos que a lenda Sven Vath, levando-o à gravadora Cocoon para lançar ‘’Der Mückenschwarm’’. A faixa foi a mais vendida daquele ano do gênero Techno em todo o mundo. Após esse episódio, o jovem produtor foi considerado como o “artista da temporada” pela revista Groove Maganize e no mesmo ano lançou a Stil vor Talent. Sua gravadora foi diretamente responsável pela projeção de artistas como Hosh, Animal Trainer, HVOB, Edu Imbernon e Sascha Braemer. Além da plataforma para suas produções, recentemente a label ajudou a colocar em evidência artistas do calibre de Giorgia Angiuli e Moonwalk.

No WDF 2019, Koletzki se apresentará às 20h30, na pista Warung Stage, e promete fazer um dos sets mais distintos da história do festival.

Gerd Janson é outro artista que detém uma carreira consolidada nos grandes centros da cultura eletrônica do mundo. Sua capacidade singular de transitar de forma sensível entre House Music e Techno tem rendido a ele a aquisição de fãs incondicionais a cada nova apresentação. O artista comanda a gravadora Running Back e frequentemente é convidado para remixar artistas expressivos como John Talabot, &ME, Tiga e M.A.N.D.Y. O alemão é visto como um artista moderno e completo, sendo capaz de alcançar excelência tanto no comando de uma pista de dança como em um estúdio de produção.

Sua apresentação no Garden Stage, às 19h, será a transição perfeita do pôr do sol para a noite com muita energia. Quando você se der conta, estará cantando junto com seus famosos recortes de indie e disco no meio das músicas.

O duo Pig & Dan – Igor Tchkotoua e Dan Duncan – se conheceram durante um voo para a Espanha em 1999, viraram amigos e o resto é história. Desde que lançaram a icônica faixa ‘’Oh Yeah’’pela Cocoon, em 2005, os artistas vêm se estabelecendo como um dos projetos mais originais e influentes de Techno – sempre com a marca registrada de faixas com batidas lineares se misturando com sintetizadores viajantes. Presença constante em sets de expoentes como John Digweed (Bedrock), Adam Beyer (Drumcode) e Christian Smith (Tronic), e suas respectivas gravadoras, eles também se destacaram nos últimos anos por apresentações envolventes e cheias de energia.

Pig & Dan estão há muitos anos entre os primeiros nomes da lista de desejos da marca Warung e chegam pela primeira vez ao Sul do país com um novo live set de faixas autorais que promete ser um dos mais comentados do ano. Eles se apresentam às 19h, na pista Pedreira Stage.

Já o DJ Koze, carrega a arte da discotecagem em suas veias. É perceptível para qualquer expectador de uma apresentação sua que o artista detém uma capacidade de condução e mixagem muito acima da média, colocando-o entre os grandes DJs alemães de todos os tempos. No entanto, sua distinção maior se faz dentro do estúdio. Conhecido nos anos 90 pelo alter ego Adolf Noise, Koze possui uma trajetória que o difere dos demais da sua época. Durante o auge da proliferação da Dance Music, globalmente na virada do século, ele se manteve distante do circuito global, sendo um artista mais voltado à cena europeia. A virada na sua carreira aconteceu em 2009 com o lançamento da própria gravadora Pampa Records. A label projetou nomes como Isolee e Robag Wruhme, além de receber trabalhos que vão desde Alex Boman até Mano Le Tough.

Em 2013 veio a consagração de seu nome em todo o planeta, quando o remix para ‘’Bad Kingdom’’, da banda Moderat, se tornou hit instantâneo e foi tocado por artistas dos mais diversos estilos. Em 2014 remixou nomes do porte de Caribou, Who Made Who e Apparat, dentro da compilação Reincarnations. Sua aptidão para produzir músicas que transcendem a pista de dança se confirmou em 2018 com o lançamento de seu quarto álbum de estúdio, intitulado Knock Knock. Recebeu premiações tanto pelo conjunto como pela faixa‘’Pick Up’’em veículos especializados importantes – entre esses Rolling Stones, Mixmag, Pitchfork, DJ Awards e Resident Advisor. Mas o melhor ano de sua carreira ainda não estava completo. Em julho, o artista remixou oficialmente o single ‘’Humillity’’, de ninguém menos que a banda Gorillaz, o colocando em contato com um público que ultrapassa os limites da música eletrônica.

DJ Koze chega à 6ª edição do Warung Day Festival 2019 no auge da carreira e como um dos grandes nomes que ainda faltavam riscar na trajetória do Club. Sua apresentação ocorre às 22h, encerrando a pista Garden Stage com chave de ouro.

Outro artista destaque do WDF 2019, Rødhåd começou a aparecer aos arredores de Berlim no final dos anos 90 através de seu movimento Dystopian – que mais tarde também seria o nome de sua gravadora. A partir de 2010, o artista chamou a atenção da criteriosa curadoria do Club Berghain, passando a se apresentar regularmente no lendário espaço da capital alemã. Sua linha musical caracterizada como Dub Techno, com nuances obscuras e melancólicas, recebe elogios constantes de Laurent Garnier, Ben Klock, e Marcel Dettmann. Seu arsenal de faixas carregadas de tensão junto de seu estilo particular de mixar é capaz de colocar qualquer pista em estágios variados de imersão. Seu remix para “Signs”, de Howling, foi considerado pela crítica como um dos melhores de 2015 entre todos os estilos dentro da Dance Music.

Rødhåd faz parte dos destaques que recentemente abalaram as estruturas do templo em Itajaí. Sua comentada apresentação de estreia em abril de 2018 o fez ser escolhido como um dos nomes de frente para o Festival, desembarcando na Pedreira pela segunda vez. O alemão será encarregado de encerrar a pista queridinha dos amantes do Techno mais pesado, a Pedreira Stage.

Um artista que tem seu nome relacionado a marca Warung Beach Club antes mesmo de sua estreia na casa, em 2011, o holandês Joris Voorn é outro artista confirmado na 6ª edição do Warung Day Festival. Seu inesquecível remix de ‘’Beach Kisses’’, de Dosem, completa 10 anos de lançamento em 2019. Essa música é constantemente lembrada pelo próprio público como uma das mais emblemáticas nesses 16 anos de existência do Club. Na última década, Joris Voorn se estabeleceu como um dos mais importantes artistas do circuito global, detendo um currículo de remixes invejáveis – indo desde ícones como Moby, Marc Romboy e Paul Kalkbrenner até estrelas populares como Goldfrapp, Hotship e a cantora Lana Del Rey.

Certamente clássicas não vão faltar em sua apresentação no WDF 2019. Joris Voorn encerra o Warung Stage, às 22h. Não perca!