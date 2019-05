Entre os dias 29 e 31 de maio, será realizado o II Congresso Brasileiro de Direito Processual Constitucional, na sede da OAB Paraná, em Curitiba. Organizado pela Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional (ABDPC), o evento contará com palestra inaugural proferida pelo professor da UFPR Luiz Guilherme Marinoni. Está agenda também a conferencia de encerramento com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A segunda edição do

Congresso abordará assuntos acerca da legitimidade e da função da Justiça e do Processo Constitucional. Inscrições no site www.oabpr.org.br.

Vice-presidente da APEP integra comissão da OAB Paraná

O vice-presidente da APEP, Fernando Alcântara Castelo, tomou posse como vice-presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB Paraná para o triênio 2019-2021. O procurador também é membro da Comissão de Advocacia Pública da Seccional. A Comissão de Direito à Saúde será presidida pela advogada Renata Farah Pereira de Castro e secretariada por Melissa de Cassia Kanda Dietrich. Integram a Comissão mais 21 membros.

CAA/PR inicia projeto Xadrez Legal

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná iniciou mais uma atividade esportiva do programa Saúde em Foco. Trata-se do Xadrez Legal, que teve início com a participação de mais de 50 inscritos. O objetivo da atividade, dirigida para advogados e dependentes estatutários acima de 10 anos, é estimular o raciocínio lógico, a criatividade e a estratégia, facilitando a tomada de decisão. Não há mensalidade para participar da atividade, apenas taxa de inscrição no valor de R$ 45,00, com direito a uma camiseta do projeto. Os interessados podem efetuar as inscrições em www.caapr.org.br/xadrezlegal.

Jogos da Advocacia Paranaense

Estão abertas as inscrições para a terceira edição dos Jogos da Advocacia Paranaense (JAPs), que serão disputados em seis modalidades: corrida, futebol feminino, futebol masculino, vôlei feminino, vôlei masculino e xadrez. As competições transcorrerão entre os dias 20 e 22 de junho, em Maringá. Os JAPs, que se consolidam no calendário esportivo da OAB Paraná e da CAA-PR, foram criados com o propósito de estimular a prática desportiva e de promover a integração entre os profissionais da advocacia.