No dia 29 de abril de 2019 no auditório da UNICURITIBA, acontecerá o COCAJU – Congresso de Orientação de Carreira Jurídica, uma realização do SINAP (Sindicado dos Advogados do Paraná) em parceria com a ABA (Associação dos Advogados do Paraná). O evento será direcionado para acadêmicos e bacharéis de Direito. O COCAJU tem como objetivo auxiliar os acadêmicos de direito nas escolhas pretendidas nas diversas áreas da carreira jurídica. Escolher e se especializar em uma dessas áreas exige “estratégias” e o mercado do Direito é muito competitivo e necessita de preparo para se tornar um advogado de sucesso. Direito, Inovação e Tecnologia na Advocacia, tornam-se grandes aliados para melhores resultados do profissional, e durante o evento, os palestrantes debaterão temas relevantes do mundo jurídico. O evento contará com palestrantes e convidados especiais nas áreas do Direito Administrativo, Tributário, Previdenciário, Penal, Civil, Trabalho, Empresarial e com síntese nas demais áreas do direito. A inscrição do evento deve ser realizada pelo site: www.sinappr.org.br informações pelo telefone (41) 3078-7689 e-mail cocaju@sinappr.org.br Facebook: Sinappr e Instagram: @sinappr_oficial / @aba.curitiba.