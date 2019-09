De 18 a 20 de setembro, a Associação Brasileira de Direito Processual promoveu o I Congresso Brasileiro de Direito Processual Garantista. O encontro reuniu referências na área que atuaram como palestrantes como Georges Abboud, Antônio Carvalho Filho, Luciana Carvalho, Carmen Nery, William Galle Dietrich, Glauco Gumerato Ramos, Clarissa Tassinari, Adolfo Alvarado Velloso e Eduardo José Da Fonseca Costa.

Novas tendências do Direito Processual

O Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP realizou o congresso que debateu as novas tendências do Direito Processual, no salão nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. A organização do evento ficou a cargo dos professores Teresa Arruda Alvim (PUC-SP), Sergio Cruz Arenhart (UFPR) e Antonio Cabral (UERJ). Foram debatidos temas como desafios para a implementação do sistema de precedentes em um país de tradição romano-germânica, precedentes no direito comparado: vinculantes ou persuasivos, tutela provisória de urgência e de evidência.

Professor de Direito Penal André Pontarollio lança livro

O advogado e professor de Direito Penal e Criminologia André Luis Pontarolli lançou no dia 18 de setembro, na Livra da Vila, o livro “Drogas: crise paradigmática e alternativas ao modelo proibicionista”, publicada pela Editora Lumen Juris. Para escrever a obra, o autor partiu do argumento da falência da política nacional de repressão aos entorpecentes. A sessão de autógrafos contou com a presença de advogados, estudantes, amigos e familiares.