Confira os resultados de um ano da gestão do General da Itaipu

Itaipu transforma energia também em infraestrutura

No dia 26 de fevereiro de 2019, data que completa um ano nesta quarta-feira (26), o general Joaquim Silva e Luna assumia a direção brasileira da usina de Itaipu e passava, a partir dali, a imprimir um novo ritmo na gestão da empresa.

Em um ano no comando da usina, os principais resultados obtidos pela a administração dele foram aos seguintes:

-) Silva e Luna foi o primeiro diretor-geral brasileiro a morar em Foz do Iguaçu e trouxe toda a diretoria para morar na cidade;

-) viabilizou a transferência dos 130 empregados do escritório de Curitiba para Foz. Com a unificação, a empresa ganhou em governança e em melhor aproveitamento profissional da mão de obra;

-) remodelou o papel estratégico da empresa, seguindo orientações do presidente Jair Bolsonaro, e atuou junto com a equipe para combater todo tipo de desperdício;

-) com a economia de recursos proveniente dessas medidas, a Itaipu está garantindo o redirecionamento de R$ 600 milhões para obras de grande importância, como é o caso da segunda ponte entre Brasil e Paraguai, iniciada em agosto e com previsão de conclusão em junho de 2022, e a Perimetral Leste, que vai mudar o traçado de um trecho da cidade e permitir um ordenamento do tráfego no município;

-) a modernização do Hospital Ministro Costa Cavalcanti, com mais leitos para o SUS;

-) a ampliação da pista de pouso e decolagem do aeroporto de Foz do Iguaçu;

-) a conclusão do Mercado Municipal;

-) a remodelagem do turismo interno de Itaipu;

-) a transformação do Gramadão de Itaipu, na Vila A num parque de lazer;

-) a entrega da ciclovia da Avenida Tancredo Neves;

-) a criação de um circuito turístico Itaipu, com saída do futuro mercado e roteiro que remeta o turista e morador à época da construção da usina.

Todas essas obras, vale lembrar, geram um ciclo produtivo com novos empregos diretos e indiretos e movimentação de toda a economia local.

Com IB