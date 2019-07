O principal objetivo de uma empresa é ter rentabilidade e crescer. E os custos logísticos representam parte importante dos gastos de muitas corporações, tendo impacto relevante nos resultados financeiros. De acordo com o Instituto de Logística e Supply Chain (Ilos), os custos logísticos no Brasil equivalem a mais de 10% do PIB do País, com forte influência da atividade de transportes.

Neste sentido, uma logística eficiente pode representar a solução para manter a sustentabilidade dos negócios, pois colabora com a redução de custos e o aumento do nível de serviço, cria eficiência e pode auxiliar ainda a atrair novos clientes, segundo a Intecom Logística. Com mais de 15 anos de atuação, o integrador logístico é um dos principais players neste setor, sendo um importante parceiro para as companhias que demandam transporte e armazenamento de cargas em todo o território nacional, de maneira eficiente.

De acordo com o diretor executivo da Intecom, Marcelo Florio, uma logística eficiente pode impactar de maneira positiva a rentabilidade de uma empresa, agregando valor ao negócio e ao cliente e, inclusive, maximizando os lucros. “A logística de uma empresa é parte integrante da estratégia, responsável por estabelecer vantagem competitiva, gerar a conquista de novos clientes e aumento das vendas”, afirma.

O nível de serviço prestado pela Intecom Logística, ou seja, a capacidade de entregar exatamente no momento acordado está em níveis superiores à média do mercado. Confira as maneiras de utilizar a logística a favor do seu negócio, de acordo com Florio:

1 – Analise os custos de cada etapa

Os custos logísticos são uma preocupação recorrente de muitos gestores empresariais. Por isso, o primeiro passo para alcançar a eficiência e ganho de performance está associado a compreender e identificar qual é o valor despendido para cada uma das etapas do ciclo logístico. Em armazenagem e distribuição, alguns fatores, como produtos parados em estoque por muito tempo e transporte sem planejamento, originam custos desnecessários.

2 – Revise os processos e diminua despesas

Ao entender o custo de cada etapa da cadeia logística, chegou o momento de revisar os processos e aperfeiçoá-los ou acabar com aqueles que são considerados ineficientes. Neste sentido, é necessário analisar despesas considerando as particularidades da operação. Compreendendo este contexto, pode ser elaborado um planejamento mais assertivo, visando melhores resultados.

3 – Tenha uma ótima entrega e conquiste novos clientes

Atuar com um nível de serviço logístico acima da média, oferecendo pontualidade na entrega da carga, representa, sem dúvidas, um diferencial competitivo. É preciso verificar quais são as etapas que geram ineficiência ao processo como um todo e precisam de solução. Busque sempre oportunidades de automatizar processos.

4 – Alcance resultados consistentes

Com a prática de uma gestão logística eficiente e do melhor desempenho envolvendo toda a cadeia, o resultado certamente será o aumento do nível de serviço, a otimização dos custos e o alcance da rentabilidade. Consequentemente, o cliente final terá a percepção da melhoria da qualidade do serviço.