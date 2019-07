Repórter Marco Assef

A disputa para a eleição da diretoria que comandará a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) no quadriênio 2019-2023. está aberta. Neste ano, duas chapas se inscreveram, encabeçadas pelos industriais Carlos Walter Martins Pedro e José Eugenio Souza de Bueno Gizzi.

O Diário Indústria & Comércio, sensível à importância econômica e social da Federação das Indústrias do Paraná para o Paraná, abre espaço para que os candidatos apresentem suas ideias. Aguadamos ainda agenda para entrevista com o industrial Carlos Walter e publicamos agora entrevista com o candidato José Eugenio Souza de Bueno Gizzi. Confira:

I&C: Quais os principais motivos para o senhor ser candidato à presidência da Fiep?

Gizzi: O principal motivo que me levou a aceitar participar da chapa foi a minha vontade de contribuir mais pelo desenvolvimento da indústria do Paraná. Ao longo da minha vida profissional pude conhecer bem os problemas que os empresários e os industriais paranaenses enfrentam para se manterem ativos no mercado e manterem a sua relevância no contexto nacional. No Brasil, as dificuldades são inúmeras: carga tributária pesadíssima, burocracia exagerada, tudo isso faz com que o dia-a-dia do empresário seja cheio de dificuldades. Apesar disso, a indústria paranaense é uma das mais fortes do Brasil e, ainda, com um enorme potencial de crescimento, mas precisamos nos fazer notar. Temos uma importante participação na geração de riquezas para o nosso país, criamos ¼ dos empregos gerados no Paraná, fazemos a economia crescer. Cada real produzido na indústria gera R$2,32 na economia brasileira. A Fiep precisa representar bem o tamanho da indústria paranaense. Articular bem com os governos, levar as demandas do setor para a esfera pública para fazer com que a política industrial atenda verdadeiramente as demandas da indústria. Também quero fortalecer os sindicatos porque acredito que sozinho a gente não faz nada, por isso ao longo da minha atuação como empresário, sempre estive envolvido em atividades associativistas. Fui presidente do Sinduscon-PR entre os anos de 2014 e 2016 e sou vice-presidente da CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O empresário unido tem mais força e mais representatividade. Esse é o papel da Federação das Indústrias do Paraná. Fortalecer e representar com protagonismo todos os setores da nossa indústria.

I&C: O senhor teve alguma participação nas últimas eleições da Fiep?

Gizzi: A gestão atual me convidou para ser um dos vice-presidentes da Federação, função que exerço até o final do mandato.

I&C: Quais são suas principais metas para: Senai, Instituto Euvaldo Lodi e o Sesi?

Gizzi: Para as Casas que compõe o Sistema Fiep eu proponho principalmente ouvir os setores. Saber quais são as demandas para estruturar as ações de todo o Sistema Fiep. O sistema precisa atuar de acordo com as necessidades da indústria, ouvir sindicados e empresários. O sistema deve responder às demandas dos setores no que diz respeito a formação e capacitação de mão obra. Também proponho modernização. É preciso formar mão-de-obra qualificada. E, mão-de-obra qualificada, é aquela que acompanha o desenvolvimento tecnológico e os movimentos de inovação da indústria.

I&C: A Fiep, na sua opinião, cumpre seu papel de defesa e fortalecimento da indústria do Paraná?

Gizzi: Eu acredito que a Fiep deve ir além. Com inovação, austeridade, transparência e articulação a Federação pode agir como uma facilitadora do desenvolvimento econômico e social do Paraná, uma vez que a indústria gera milhares de empregos. O Paraná é um dos maiores geradores de riquezas do país. O que nós propomos é uma governança colegiada para que, de forma conjunta, os industriais paranaenses definam a pauta da Federação. O que pretendemos é, via Fiep, devolver o protagonismo que a indústria paranaense merece e necessita.

I&C: As gestões dos últimos 16 anos estavam corretamente focadas na atividade fim da Fiep como instituição?

Gizzi: A nossa proposta é a de evoluir no que já foi feito até aqui pela Fiep. Nós propomos mudanças sim, mas a mudança pautada nas demandas da indústria e ancorada nas mudanças do contexto econômico mundial. Nós queremos facilitar o crescimento da indústria e colocar a Federação como o principal agente para articular as mudanças necessárias que vão alavancar ainda mais o desenvolvimento da indústria paranaense. O protagonismo da Fiep é necessário para que o Brasil reconheça a força da nossa produção.

I&C: O ministro da Economia, Paulo Guedes, ameaçou cortar as receitas do Sistema S. Qual sua opinião sobre o desejo do ministro? E quais os riscos se isto se confirmar?

Gizzi: Esta ameaça de corte nos recursos do Sistema S não é algo novo, é um tema recorrente que vem sendo discutido já desde governos anteriores. Como regra, as entidades do Sistema S precisam aplicar o orçamento em ações de saúde para o trabalhador, à prevenção de acidentes do trabalho e à qualificação profissional. Quer dizer, o corte seria muito prejudicial. O serviço prestado pelo Sistema S é extremamente estratégico para o Brasil, especialmente por vivermos em um País onde a população não consegue ter acesso a uma educação pública de qualidade. Não podemos permitir que a má gestão de algumas lideranças empresariais ofusque ou coloque em xeque o excelente trabalho que as equipes do Senai, Sesi e IEL vêm fazendo em todo o País. Acredito sim que a transparência deva ser uma premissa básica neste processo, já que a entidade é mantida por empresários e industriais que sofrem diariamente com um ambiente de negócios desfavorável, com alta carga tributária, burocracia excessiva e que, para piorar, nos últimos anos foram atingidos por uma economia recessiva terrível. A imensa maioria das indústrias teve de rever seus processos internos, diminuir custos, reduzir o número de colaboradores, cortar gastos desnecessários e ainda melhorar sua produtividade, pois tudo isso faz parte do grande mapa da competitividade. Neste sentido, sim, vamos dar transparência efetiva às contas e investimentos da Federação, esta é uma de nossas propostas para a nova diretoria da FIEP. Precisamos mostrar eficiência e demonstrar para os governantes que estes recursos são essenciais para que o Sistema S possa levar educação profissionalizante e de qualidade para milhares de brasileiros. E que este é o melhor caminho para manter as empresas viáveis, minimizarmos as injustiças sociais e elevarmos o Brasil para o mesmo patamar dos países de primeiro mundo.

I&C: Sua gestão vai manter a remuneração do presidente pelo exercício da função?

Gizzi: Não. Eu já assumi este compromisso de que não haverá remuneração para o presidente da federação.

I&C: Qual a sua opinião sobre o acordo de cooperação entre o Mercosul e a União Europeia, firmado recentemente?

Gizzi: Eu sou favorável que a indústria tenha acesso ao mercado europeu sim, mas acredito que, tanto a Fiep quando a CNI (Confederação Nacional da Indústria) precisam atuar como protagonistas partícipes nesse acordo. O que nós não podemos permitir é acirrarmos uma concorrência que encolha a nossa indústria. Precisamos preservar os empregos da indústria brasileira e brigar para diminuirmos os obstáculos que o nosso industrial enfrenta, bem diferente da realidade dos industriais da União Européia. A complexidade da política tributária e a dificuldade de acesso ao crédito são questões urgentes para o empresário brasileiro. O acordo é benéfico sim, mas precisamos ter condições de concorrer com o produto europeu em igualdade de condições.

I&C: Vários setores da indústria paranaense lutam para se tornarem internacionais, como a automobilística, papel e celulose e de tecnologia. O que a Fiep pode fazer para que este processo se agilize e tenha sucesso?

Gizzi: Sem dúvida. Uma das propostas da nossa chapa é modernizar todo o Sistema Fiep, melhorando a oferta de cursos que capacitem pessoas para desenvolver tecnologias que alavanquem não apenas as indústrias dos setores automobilísticos, de papel e celulose, mas todos os setores da indústria do Paraná. Com a gestão colegiada poderemos definir junto com os representantes de cada setor e região, as estratégias para melhorar nosso ambiente de negócios de forma mais assertiva.

I&C: Em uma eleição, com divisão de forças, caso o senhor seja o vencedor, quais as ações para manter o ambiente da Fiep pacificado?

Gizzi: Todo a indústria paranaense tem como foco um mesmo objetivo: melhorar o nosso ambiente de negócios. Se a indústria cresce, o ambiente de negócios melhora e nos tornamos cada vez mais competitivos. Por isso, a nossa proposta é agregar toda a indústria. Trazer para a Fiep as verdadeiras demandas dos empresários. Eu acredito no associativismo e, durante toda a minha carreira como empresário, sempre atuei em prol das demandas coletivas. Não será diferente na presidência da Fiep. Ao final da disputa, com a nossa vitória, TODOS aqueles comprometidos com o verdadeiro associativismo serão chamados a contribuir na nova gestão.

I&C: Algumas gestões anteriores da Fiep não hesitaram em contratar parentes para ocupação de cargos de chefia. Como o senhor vê esta atitude?

Gizzi: Nós não empregaremos parentes na diretoria da Fiep. Como empresários, a maior crítica que fazemos aos governos passa pela questão do nepotismo. Não faria nenhum sentido, dentro de uma entidade empresarial, propagar essa prática.