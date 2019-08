Com novidades tecnológicas “pipocando” diariamente, não faz mais sentido algum viver sem a comodidade e segurança proposta por aplicativos que surgiram para facilitar o nosso dia a dia. São inúmeras opções que englobam os mais variados segmentos do mercado, do tradicional delivery de comida até o agendamento de consultas médicas e visitas de profissionais para serviços domésticos.

Você é adepto aos aplicativos e ficou curioso para conhecer novas possibilidades? Listamos algumas ferramentas, disponíveis em várias partes do Brasil nos sistemas Android e iOS, que irão mudar a sua vida.

Primeira Mesa: aplicativo indicado para quem ama gastronomia. O Primeira Mesa (www.primeiramesa.com.br) movimenta restaurantes e bares em horários e dias específicos com promoções especiais. O objetivo é proporcionar ótimas experiências gastronômicas, sem filas, com a cozinha e o serviço à disposição do usuário. Pelo Primeira Mesa, o público se compromete a chegar na hora estipulada e seguir regras, que garantirão aos participantes o direito de comerem o que quiserem, com 50% de desconto.

DogHero: é apaixonado pelo seu cão de estimação e sofre muito sempre que precisa viajar? Na DogHero (www.doghero.com.br) você encontra anfitriões de confiança que hospedam seu cãozinho e mantêm a rotina de carinho e cuidado como em casa. Pelo aplicativo, o usuário por fazer buscas por região, além de agendar com antecedência a hospedagem, pagar tudo via cartão de crédito e ter uma “garantia veterinária” disponibilizada pela plataforma.

Docway: Principal aplicativo médico do Brasil, o Docway (www.docway.co) surgiu com o objetivo de facilitar a vida de quem precisa de atendimento médico humanizado, levando o médico até o paciente por meio da tecnologia. Hoje, conta com mais de 55.000 usuários, está presente em mais de 340 cidades, e todas as capitais do país. O aplicativo trouxe um conceito inédito para o segmento da saúde, revolucionando o setor desde o seu lançamento em 2015. Graças ao projeto inovador, hoje é possível chamar o médico para uma visita onde quer que o paciente esteja, facilitando o dia a dia de quem precisa de cuidados médicos com um atendimento exclusivo e diferenciado.

Desrotulando: desenvolvido por nutricionistas, sem modismos ou radicalismos, o Desrotulando (www.desrotulando.com) é o primeiro aplicativo de food score do Brasil. Com o aplicativo é possível pesquisar a avaliação de milhares de produtos alimentícios por nome, marca ou categoria. Com apenas alguns cliques, o usuário descobre os pontos positivos, negativos e alertas dos produtos pesquisados, tudo apresentado de forma fácil de entender.

Triider: quem é que nunca teve problema para encontrar um bom prestador de serviço? Até mesmo trabalhos básicos como instalar um chuveiro ou desentupir uma pia podem se transformar em uma verdadeira epopeia. Agora, imagine usar uma espécie de rede social para fazer orçamentos e, a partir do preço e da avaliação dada por outros clientes, negociar e fechar o serviço, sem sair de casa. É a isso que se propõe o Triider (www.triider.com.br), startup gaúcha que oferece, entre outros, profissionais nas áreas elétrica, hidráulica, marido de aluguel e montador de móveis. Os pagamentos são feitos com cartão de crédito por meio da plataforma, com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros.

Beauty Date: é difícil encontrar um brasileiro que não se preocupe com a beleza. Pensando nisso, o Beauty Date (www.beautydate.com.br) permite o agendamento, por exemplo, em salões de beleza, clínicas de estética e barbearias.

Uber: impossível falar de aplicativos que facilitam a vida e não citar a Uber (www.uber.com), empresa de mobilidade urbana mais famosa do planeta. Por meio da ferramenta, o usuário pode solicitar um transporte privado urbano em poucos minutos, nas principais cidades do mundo. Para garantir a segurança dos passageiros e motoristas, os pagamentos podem ser realizados com cartão de crédito por meio da plataforma.

James Delivery: a startup curitibana é um verdadeiro delivery de tudo. Ou seja, por meio do James Delivery (www.jamesdelivery) é possível comprar perfume, comida, temperos, cartucho para impressora, ração para cachorro, flores e muito mais.

O usuário pode solicitar qualquer produto disponível em qualquer endereço commercial da capital paranaense. Poucos minutos depois, a compra estará disponível em sua casa. E o melhor, tudo isso de maneira muito mais sustentável. 70% da frota do James é formada por bicicletas, o que torna as entregas ecologicamente responsáveis.