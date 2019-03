Confira 5 projetos que são a cara do outono

A estação mais aconchegante do ano começou

É hora de se despedir do verão! Com a chegada do outono, a temperatura cai e as noites passam a ser mais longas. Por isso, a estação pede aconchego e mais momentos de contemplação no interior dos ambientes.

Para agregar essa sensação durante a época em que todos querem aproveitar momentos de recolhimento, os ambientes podem receber pequenos toques na decoração. Entre os destaques estão a paleta de cores neutras, os tons terrosos, as texturas como madeira, mantas e tapetes e a iluminação quente.

Amplitude e aconchego

Nesta sala projetada pela arquiteta Andréa Benthien, a profissional equilibra elementos frios e quentes para criar uma atmosfera contemporânea e acolhedora. Em contraposição ao branco e ao mármore, ela lançou mão do painel de madeira, da iluminação quente, do estofado e do tapete marrom para agregar aconchego à residência.

Contemplação e descanso

A lareira é o grande destaque desta sala, projetada pelo escritório Machado, Weiss e Moraes. O ambiente combina elementos quentes e frios e tem seu pé direito duplo ressaltado pelo lustre. O tapete felpudo é um dos pontos essenciais para transmitir aconchego, assim como a madeira presente na poltrona Charles Eames.

Moderno e confortável

O quarto projetado pela arquiteta Samara Barbosa segue um degradê que enche os olhos. O calor vem justamente das mantas dispostas sobre a cama, do tapete felpudo e da iluminação quente.

Jardim de outono

Para entrar no clima da estação, esse jardim vertical traz a natureza para dentro de casa, sem abrir mão do conforto. O projeto, uma realização da arquiteta Taciana Nakalski, contrasta cores e texturas que são a cara do outono.

Trabalho com conforto

As cores quentes são protagonistas dessa sala de reuniões projetada pelos arquitetos Ana Carolina Boscardin e Edgard Corsi, do Studio Boscardin.Corsi. Nas cadeiras, nos pendentes e no tapete, os tons complementam o aconchego da madeira e agregam conforto ao ambiente de trabalho.