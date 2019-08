Nesta terça-feira (27) a ADVB/PR realiza mais um encontro da “ADVB Mulher”. Com o tema “Conectando Mulheres de Negócios”, o evento traz um bate-papo com grandes líderes do mercado. Será às 8h30, no auditório da Paraná Clínicas, em Curitiba,

Entre elas, a diretora nacional comercial da Wise UP, Rosilene Dantas, a fundadora da Casa da Bruxa (marca líder no mercado de Candy Stores), Suellen Mylla e a head de vendas e marketing da Racco Cosméticos, Nicolle Rauen. A advogada, educadora e investidora anjo, Andreia Caldani, será a mediadora da conversa.

“A ADVB Mulher é um núcleo exclusivo dentro da agenda da associação, com o objetivo apoiar o desenvolvimento feminino por meio de capacitação pessoal e profissional, visando ocupação de cargos nas empresas em todos os segmentos”, conta o presidente da ADVB/PR, Eduardo Jaime Martins.

“Na nossa agenda, está a promoção de discussões com conteúdo relevante e pertinente para ampliar o conhecimento, visando maior participação feminina na economia em todos os setores, promoção de relações empresariais, discussão de temas econômicos, políticos, sociais e culturais, transformação de conteúdo em negócios e promoção de eventos com participação solidária”, explica a coordenadora do ADVB Mulher, Giselle Suardi.

O evento é aberto ao público e gratuito, mas com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (41) 3085-3124, whatsapp (41) 99128-9113 ou e-mail: eventos@advbpr.com.br.

Robô cortador de grama da Husqvarna

A Husqvarna, empresa de origem sueca e fabricante mundial de equipamentos para manejo de áreas verdes, participa da Equipotel, maior feira do setor de hotelaria do Brasil, que será realizada de 10 a 13 de setembro, em São Paulo (SP). É a segunda vez que a companhia marca presença no evento. A principal aposta da Husqvarna para o setor é o Automower®, cortador de grama robô da empresa. O equipamento é capaz de trabalhar 24 horas por dia em diferentes tipos de gramado e terrenos, e sob qualquer condição climática, até mesmo sob chuva. Ele automaticamente retorna para sua estação de carga quando a bateria está próxima do fim e conta ainda com sistema antifurto, navegação por GPS, bem como sistema de conectividade via aplicativo de celular.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos do público profissional, empresas ou prestadores de serviços autônomos que buscam inovação dentro do setor de manutenção de áreas verdes, agregando tecnologia e eficiência para seu negócio”, afirma Melissa Iaione, gerente de Marketing para a América Latina.

Comentário Político Econômico

A Inva Capital, gestora de patrimônio, anuncia nesta terça-feira (27), em evento direcionado a investidores, uma Aliança Estratégica com a Brainvest, empresa que possui sede em Genebra. Seus escritórios de Miami serão unidos e com isso a Inva aliará o seu expertise nos EUA com a experiência em gestão global da Brainvest, o que proporcionará maiores oportunidades de investimentos a seus clientes em um cenário de juros baixos. Com o crescimento do Portfólio no exterior, esta parceria vem fortalecer um interesse cada vez maior dos clientes em diversificar seus investimentos globalmente.

A jornalista e historiadora Mariana Londres, participará por vídeo conferência do evento, comentando o momento político econômico do país e realizando um bate papo exclusivo com os participantes. Mariana, hoje se dedica exclusivamente aos bastidores da política em Brasília, já tendo trabalhado em diversos veículos de comunicação de Curitiba e São Paulo.

Eudora lança filtro interativo

Para interagir com seus consumidores, Eudora, marca do Grupo Boticário lança filtro de realidade aumentada no Instagram. A empresa é a primeira marca de beleza brasileira a criar esse tipo de interação com os usuários do aplicativo. O projeto foi desenvolvido em parceria com a agência More Than Real e permite uma simulação dos cinco tons do lançamento de Glam Matte Tint, a nova linha de batons que garante cobertura por 18 horas, em apenas uma passada.

Para acessá-los, basta entrar no perfil do Instagram, abrir a aba de filtros e selecionar o ícone na parte superior do perfil. As fotos e vídeos feitos com o filtro podem ser compartilhados diretamente pela rede social ou salvos para compartilhamento em outras mídias.

Os filtros foram criados através da plataforma, Spark AR Studio, lançada na última semana. O recurso foi desenvolvido pelo Instagram e está disponível para todos os usuários do aplicativo.

Transgênicos contribuem

O Brasil cultivou 51.3 milhões de hectares (ha) com culturas transgênicas em 2018, um crescimento de 2% em relação a 2017 ou o equivalente a 1,1 milhão de ha. Os dados são do relatório do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações de Agrobiotecnologia (ISAAA) divulgado nesta segunda-feira, dia 26 de agosto. O estudo, que analisa os benefícios sociais, ambientais e econômicos da adoção global da biotecnologia na agricultura, mostra, ainda, que cerca de 17 milhões de agricultores, entre pequenos e grandes, foram beneficiados globalmente.

Os 51.3 milhões de hectares brasileiros representam 27% de todo o cultivo global de transgênicos e estão divididos em lavouras de soja, milho, algodão e cana de açúcar, que começou a ser plantada pela primeira vez em 2018. “A novidade merece destaque, pois a cana geneticamente modificada é resistente a insetos e representa uma solução tecnológica para o controle da praga mais devastadora da cultura, a broca-da-cana, causadora de prejuízos de até R$ 5 bilhões por ano”, ressalta a doutora em biologia molecular e diretora-executiva do Conselho de Informações sobre Biotecnologia (CIB), Adriana Brondani.

Segundo o estudo, a taxa de adoção de transgênicos no Brasil é de 93%, considerando as quatro culturas para as quais essa inovação está disponível (soja, milho, algodão e cana-de-açúcar). Ao olhar separadamente para cada uma delas, ela chega a 96% na soja, 89% para o milho e 84% para o algodão. No ano passado, o País se tornou detentor de recorde de maior área plantada com soja transgênica do mundo, com 34,86 milhões de hectares (ha), superando por pouco os Estados Unidos (34,09 milhões). Ainda segundo o relatório, o milho transgênico foi plantado em 15 milhões de ha, o algodão em 1 milhão de há e a cana em 400 hectares, em seu primeiro ano de adoção.

“Hora Mulher” com Cris Osike

O Programa Hora Mulher foi idealizado pela apresentadora e jornalista Cris Osike, com o objetivo de levar a milhares de mulheres assuntos indispensáveis ao universo feminino, de uma forma totalmente diferente das abordadas em outros programas do mesmo segmento. A data de estreia é 28 de agosto, às 20h00 pela Tv Transamérica, canal 59, e também pelo youtube e redes sociais do programa e da emissora.

Congresso Pacto pelo Brasil

Evento que esta sendo realizado em Curitiba até 28 de agosto , o 3º Congresso Pacto pelo Brasil – Práticas honestas na relação público-privada tem como objetivo estender os debates realizados pelos Encontros Nacionais dos Observatórios Sociais do Brasil (ENOS) a outros cidadãos e entidades parceiras no âmbito nacional. Dentro dessa proposta, a Deloitte participará do segundo dia do evento, cujo tema central é Integridade, por meio de workshop sobre Governança e Gestão de Riscos de Terceiros.Nesta terça-feira (27) a sócia de Risk Advisory, Ética e Compliance, Camila Araújo será a representante da Deloitte no evento.