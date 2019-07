Dando sequência ao plano de expansão da rede, o Condor Super Center lançou nesta quarta-feira, dia 24 de julho, a construção de um empreendimento na cidade de Piraquara, Paraná, com investimentos na ordem de R$ 30 milhões. Em uma área total construída de 11 mil m², sendo 3 mil m² de área de vendas, o novo supermercado vai contar com um projeto arquitetônico que alia beleza, conveniência, conforto e modernidade, além de disponibilizar 240 novos postos de trabalho, o que vai contribuir para a geração de empregos e renda na região.

Para tornar o local um centro de compras e lazer para os mais de 111 mil piraquarenses, o empreendimento terá uma galeria com seis lojas de apoio, com toda a segurança e praticidade de um estacionamento coberto e descoberto.

Outro ponto para ser destacado é que a loja de Piraquara vai seguir com os princípios de preservação ao meio ambiente que a rede adota em suas lojas, em que toda a construção vai primar por tecnologias sustentáveis.

O presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta, justifica esse investimento por reconhecer que Piraquara está passando por um processo de grande desenvolvimento. “A população local necessita de um supermercado completo com qualidade e preços competitivos. Por isso, idealizamos uma loja que além de suprir todas as necessidades dos piraquarenses, possa transformar as compras em um momento agradável”.

Além de um setor de eletroeletrônicos, a loja vai contar com os setores de bazar, têxtil, mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, padaria e confeitaria, fiambreria, adega com grande variedade de rótulos nacionais e importados e um espaço com cervejas artesanais.

Segundo o prefeito do município, Marcus Mauricio de Souza Tesserolli, a chegada da rede na cidade mostra que Piraquara está passando por um grande crescimento e que novos empreendimentos são fundamentais para contribuir com esta fase. “Piraquara vive um momento de transformação e com a chegada de uma empresa sólida como o Condor, demonstra que estamos no caminho certo. É uma satisfação receber a maior rede de supermercados do Paraná em nossa cidade com a geração de emprego e renda para a população”.

Condor Super Center

O Condor Super Center iniciou sua trajetória em Curitiba, em 1974, quando inaugurou sua primeira loja com 110m² e apenas cinco funcionários. Hoje, conta com mais de 13.000 colaboradores diretos e atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes.

A rede conta com 50 lojas, entre super e hipermercados, em 17 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais, Norte do estado e, em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Mafra. A rede conta ainda com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.

Serviço

O hiper Condor de Piraquara será construído na Rua Getúlio Vargas, 1218 – Área Central – Piraquara -PR