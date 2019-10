Em comemoração ao Dia das Crianças que está próximo, o Condor Super Center realiza, até o dia 12 de outubro, em algumas lojas de Curitiba e na loja de São José dos Pinhais, oficinas de massinha da Divertoys e camarins de pintura da DTC. As ações são gratuitas e abertas para todas as idades.

Além disso, a rede também se preparou com uma grande variedade de produtos para presentear os pequenos no dia dedicado a eles. Serão diversas opções de presentes para todos os estilos e idades com preços atrativos. Na seção de brinquedos, os clientes vão encontrar presentes educativos, jogos da memória, quebra-cabeças, bonecas, carrinhos, bicicletas, patins, skates, piscinas e até conjuntos infantis de mesa e cadeira; no setor têxtil, diversas roupas e calçados infantis; na seção de papelaria, vários títulos de livros e DVDs voltados para o público infantil.

Além disso, em ambas as seções, a compra pode ser parcelada em até 10x sem juros no cartão Condor. Já no setor de eletro, a rede oferece uma grande variedade de vídeos-games, jogos, tablets e celulares, que podem ser parcelados em até 20x sem juros no cartão Condor.