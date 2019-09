Com o objetivo de fortalecer o envolvimento dos clientes com a marca, o Condor Super Center inova com uma campanha em animação 3D, produzida pela SPIRIT Animation Studios, que promete trazer diversão e leveza para o horário comercial e para as demais peças publicitárias da rede. A campanha, que começará a veicular nos meios de comunicação a partir de sábado, dia 14 de setembro, conta com 10 personagens que foram desenvolvidos a partir de uma pesquisa com mais de 2 mil clientes Clube Condor, que identificou os perfis, estilos e personalidades predominantes dos clientes da empresa. A campanha, criada pela agência 433 AG, é um marco dos 45 anos da rede e sela toda a trajetória e os laços criados no decorrer desta história.

Para se diferenciar do caminho adotado pelo varejo brasileiro, que foca apenas em ofertas, o Condor coloca o consumidor no centro da nova campanha e vai surpreender pela união do lúdico e do real. “Sem deixar de nos manter competitivos e preservar nossa política de ofertas que realmente contribui para o orçamento familiar, nos distanciamos da gritaria do mercado de hard sell para fortalecer ainda mais os laços com os nossos consumidores. Queremos levar alegria e gerar empatia e identificação das pessoas com os nossos personagens, já que foram todos criados levando em consideração o perfil dos nossos clientes”, afirma a diretora de marketing do Condor, Elaine Munhoz.

A família dos personagens animados representa a evolução da comunicação do Condor, que em 2010 já entrava para a história do mercado publicitário com a Família Feliz Condor, um núcleo familiar divertido e espontâneo que retratava as situações do cotidiano de uma família e suas relações com a rede.

Agora, quase 10 anos depois deste sucesso, o Condor resgatou as características que mais marcaram a campanha, como a diversão, a alegria, a espontaneidade e a retratação dos consumidores da empresa, mas com uma nova proposta, mais moderna e com uma linguagem disruptiva para o segmento.

“Conseguimos personificar a marca, já que o público não verá somente ofertas, mas uma marca que te abraça. Além disso, os personagens podem ser aplicados a tudo e são grandes geradores de conteúdo, já que possuem perfis muito ricos em detalhes”, afirma o diretor de atendimento da 433 AG, Bud Distefano.

A animação em 3D foi escolhida devido à importância que os desenhos animados possuem na vida das pessoas, independentemente da idade. “A animação é universal e consegue atingir a todos os públicos, além de criar uma magia e um encanto que unem as famílias e as gerações”, destaca o CCO e Fundador da SPIRIT, Fernando Macedo.

Com recursos e softwares de última geração, inclusive utilizados nas superproduções da Disney e da Pixar, a SPIRIT deu vida às ideias da 433 AG, que por sua vez conseguiu traduzir o conteúdo das pesquisas em uma linguagem carismática.

Outro destaque da campanha é a trilha sonora, realizada pela Playstudio, que foi toda baseada no jingle do Condor. “Duas das nossas marcas registradas é o nosso jingle De Mãos Dadas com Você e nossa vinheta sonora, que se tornou uma característica muito forte da empresa. Seguimos a nossa própria identidade para que a campanha tenha a nossa cara e seja facilmente identificada pelo nosso consumidor”, explicou Elaine.

Foram mais de 50 pessoas envolvidas no planejamento, atendimento, criação e produção, além de 4 meses dedicados ao processo criativo e produção. “Foi o engajamento de todos em criar algo inédito e extremamente funcional que resultou neste belíssimo trabalho. Estamos muito felizes com este resultado e por conseguir criar uma família que reflete o nosso cliente, proporcionando o resgate de valores importantes como o amor e o respeito entre pais, filhos e irmãos, e a harmonia em um convívio familiar leve e colaborativo”, conclui Elaine.

Conheça abaixo a história e o perfil de cada personagem:

Família

Edu – pai zeloso e apaixonado por sua família

Letícia – mãe cuidadosa e atenta às ofertas

Duda – filha pré-adolescente, muito ligada à tecnologia

Pedrinho – filho de oito anos, cheio de energia e muito curioso

Bibi – bebê de 1 ano e dois meses, fofa, encantadora, esperta e muito simpática

Colaboradores

Miguel – 33 anos, 12 deles no Condor. Trabalha no hortifruti e está sempre sorrindo

Sônia – 40 anos, destes, 15 no Condor. É responsável pela reposição no açougue, sempre muito prestativa e gentil com os clientes

Alberto – gerente de loja, está há 10 anos no Condor. Começou na rede como repositor e chegou à gerência

Pets

Bob – cãozinho de dois anos, um deles viveu nas ruas, mas foi adotado pela família. Ele é dócil, carinhoso e o principal alvo das peraltices da gata Cacau

Cacau – gatinha de quatro anos, sendo um deles vivendo nas ruas, mas foi adotada pela família. Ela é inteligentíssima e é quem manda na casa.