Dando continuidade ao plano de expansão da rede, que sempre contempla em seus projetos soluções inovadoras de preservação ambiental e de sustentabilidade, o Condor Wenceslau Braz contou com um investimento de R$ 50 milhões e será inaugurado hoje, dia 03 de abril, às 8h da manhã. Este será o primeiro supermercado da América do Sul a utilizar em seus equipamentos refrigerados o Propano, um gás natural inofensivo à camada de ozônio e com baixíssimo GWP (Global Warming Potential). Esta nova tecnologia carrega a chancela da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que selecionaram a Eletrofrio Refrigeração LTDA para trabalhar em uma solução que ajudasse a cumprir a meta do Protocolo de Montreal, que é substituir os HCFCs, gases refrigerantes sintéticos nocivos ao meio ambiente, até 2040 no Brasil.

“Quando idealizamos uma nova loja, buscamos no mercado soluções sustentáveis para gerar o menor impacto possível no meio ambiente. O novo Condor vai entrar para a história como a primeira rede supermercadista da América do Sul a utilizar uma tecnologia revolucionária na erradicação dos gases sintéticos que prejudicam a natureza”, destaca o presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta.

O Condor Wenceslau Braz também conta com outros diferenciais sustentáveis, como a geração da própria energia por meio de uma usina solar com 1.443 módulos solares na cobertura, instalados pela Domínio Solar, que vão gerar em média 670.000 KWh por ano, o suficiente para abastecer cerca de 282 residências. A usina vai evitar a emissão de 473 toneladas de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 2880 árvores.

Lâmpadas LED foram aplicadas em 100% do estabelecimento, que além de serem mais econômicas, duram três vezes mais, o que reduz em 50% o consumo de energia elétrica e o descarte no meio ambiente. Outra solução que economiza energia elétrica é o sistema de iluminação dimerizável, que ajusta a intensidade luminosa de acordo com a luz natural. Também foram instalados na cobertura do estabelecimento os Domus Prismáticos, que permitem a entrada de luz externa no ambiente e filtram os raios ultravioletas em até 98%.

Outro ponto importante que preserva os recursos naturais do planeta é a instalação do sistema de captação da água da chuva para ser utilizada na irrigação de jardins, limpeza de pisos e descarga de sanitários.

Evolução na refrigeração

Desde 2008, o Condor já vem trabalhando com uma refrigeração sustentável por meio do Glicol. O Hiper Condor Torres já foi responsável pela redução em 50% da emissão de gases poluentes. A partir de 2012, esta redução foi ampliada para 92% com a utilização do CO2 nos congelados, mas ainda restava a parte da condensação, que representava 8% dos gases sintéticos. Agora, com o Propano, o Condor atinge 100% de sustentabilidade em refrigeração.

Esta nova tecnologia veio para completar o ciclo evolutivo da refrigeração e é um projeto patrocinado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Unido, que estabeleceram esta parceria com a Eletrofrio e o Condor.

“Trabalhamos sempre numa melhoria contínua em sustentabilidade e, com certeza, cada progresso da tecnologia que vá ao encontro de nossa consciência ecológica será empregado em nossas lojas”, destaca Zonta.

Sustentável desde a obra

O projeto desta obra foi aprovado legalmente como uma reforma e ampliação, já que o local já possuía uma construção. Por ser uma estrutura antiga, com muitas paredes e um piso de grande resistência e espessura, o projeto atendia ao PGRCC (Plano de Gerenciamento e de Reciclagem dos Resíduos da Construção Civil), em que toda parte demolida foi reciclada e aproveitada na própria obra. Um equipamento foi contratado para coletar e moer o concreto no local, fosse piso, viga ou laje, retirando a ferragem para envio à reciclagem e deixando o restante para reutilização na própria obra. Cerca de 500 cargas de caminhões ou 7.000 m³ deixaram de ser jogados no meio ambiente. Com isso, houve outro ganho sustentável, pois não foi necessário fazer a retirada de material da natureza, como o saibro para a base de obra de pedreiras.

A loja

Com expectativa para atender 80 mil clientes por mês, o Condor Wenceslau Braz conta com um mix de 25 mil itens distribuídos em uma área de vendas de 5 mil m². Entre os setores da loja estão as cervejas especiais, rótulos de vinhos nacionais e importados, cafés especiais e uma linha de produtos selecionados de diversos países. A loja também possui um bazar completo, com perfumaria, utilidades, Pet e presentes, além de um açougue com cortes especiais e uma cafeteria/bistrô com um espaço aconchegante para o cliente desfrutar durante as compras.

Já pensando na comodidade e segurança dos clientes, o novo Condor conta com um estacionamento rotativo coberto e descoberto para atender 3 mil veículos por dia e uma galeria de lojas, entre salão de beleza, loja de calçados, ótica, cosméticos, farmácia, loja de celular e acessórios, chaveiro, loja de bijuterias, além de uma praça de alimentação com restaurante de comida oriental e brasileira, pastelaria, quiosque de empadas e quiosque de açaí, tudo para tornar o local um centro de compras para os moradores da região.

Os expositores refrigerados do novo empreendimento são da nova linha da Eletrofrio, que proporciona maior preservação dos alimentos, otimiza o espaço de exposição dos produtos e aumenta a área de circulação nos corredores da loja. O conceito “pele de vidro”, bastante utilizado na arquitetura, foi a base do design dos expositores, que possuem portas sem molduras, maiores superfícies envidraçadas e estruturas com perfis mais leves, que não competem com as mercadorias expostas e deixam a loja mais agradável.

“Chegamos a nossa 50ª loja em grande estilo, pois estamos dando um pontapé inicial para que o Brasil passe a ser um país mais engajado com as causas ambientais. Além disso, estamos gerando 280 empregos diretos, o que acaba impactando diretamente na economia local e na retomada da economia” finaliza Zonta.

Condor Super Center

O Condor Super Center iniciou sua trajetória em Curitiba, quando em 1974 inaugurou sua primeira loja com 110m² e apenas cinco funcionários. Hoje, conta com mais de 13.000 colaboradores diretos e atende mensalmente a mais de 4 milhões de clientes.

A rede conta com 50 lojas, entre super e hipermercados, em 17 cidades do Paraná, localizadas em Curitiba e Região Metropolitana, litoral, Campos Gerais, Norte do estado e, em Santa Catarina, nas cidades de Joinville e Mafra. A rede conta ainda com uma central de distribuição com mais de 70 mil m² em Curitiba, responsável pelo abastecimento diário das lojas da rede.