Um arrastão em um condomínio do bairro Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), assustou moradores e causou prejuízos no começo da tarde de quarta-feira (23). Sete apartamentos foram arrombados pelos ladrões, que levaram eletrodomésticos, joias e objetos de valor — em apenas um dos imóveis, o prejuízo chegou a R$ 20 mil. As informações são do jornal Tribuna do PR.

Apenas dois dos apartamentos não foram arrombados. O carro de um dos moradores também foi levado. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região mas ninguém foi localizado. O caso é investigado pela Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais.