Dados do IBGE apontam que mais de 13 milhões de brasileiros estão desempregados. Nesse contexto, se reinserir no mercado de trabalho tem se tornado uma tarefa difícil. Pensando nisso, a GGV – Inteligência em Vendas lançou um concurso que selecionará 30 profissionais de vendas nessa situação para participar de workshop que promete auxiliar na busca por um emprego. A ação ainda marca as comemorações de cinco anos da empresa, reafirmando o posicionamento de acreditar no potencial de cada pessoa.

No encontro, os profissionais selecionados participarão de uma imersão durante oito horas, recebendo um treinamento de como se recolocar no mercado, além de dicas para melhorar sua performance como vendedor. O workshop passará por pontos como os pilares do comércio, modelos de desenvolvimento de carreira, questões comportamentais, funil e processo de vendas, metas, engajamento de equipe e hacks de venda.

Como participar

Para participar, o candidato deverá preencher uma ficha de inscrição até o dia 04 de outubro, sexta-feira, disponível no site do concurso, com os dados necessários e enviar um vídeo de até 30 segundos contando o porquê deveria ganhar a mentoria. Os 30 ganhadores serão anunciados em mais uma edição do GGV Experience, que acontecerá no dia 10 de outubro na sede da empresa.