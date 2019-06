O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,6% em maio sobre abril, para 3,287 trilhões de reais, divulgou o Banco Central nesta quarta-feira, com alta nas concessões, mas o crescimento do saldo no ano permanece distante da expansão estimada pelo BC para 2019.

Em porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB), o estoque total de crédito do Sistema Financeiro subiu para 47,2%, de 47,1% no mês anterior.

As concessões totais de crédito tiveram em maio alta de 8,2%, puxadas pelos financiamentos à pessoa jurídica, com elevação de 11,8%. O crédito às pessoas físicas subiu 5,5% ante abril.

Considerando apenas recursos livres –com taxas de juros livremente acordadas entre as instituições financeiras e o tomador–, o saldo do crédito subiu 1,4%, para 1,811 trilhão de reais. As concessões se elevaram 7,5%, para 327,6 bilhões de reais, novamente com alta mais expressiva nos financiamentos a empresas (+11,1%) do que às famílias (+4,7%).

No acumulado do ano, o saldo de crédito total subiu 0,9%, com queda de 2,7% para pessoas jurídicas e alta de 3,9% para pessoas físicas.

Em março, o BC divulgou projeção de crescimento do estoque de crédito total neste ano de 7,2%, acima dos 6% previstos antes. O número poderá ser revisado já na quinta-feira, quando o BC divulgará o Relatório Trimestral de Inflação.

Considerando apenas recursos livres, o saldo de crédito tem alta de 3,0% em 2019 até maio, com recuo de 0,5% para pessoas jurídicas e alta de 6,0% para as famílias.

Em maio, a inadimplência no segmento de recursos livres avançou para 3,9%, 0,1 ponto percentual acima da taxa de abril.

Já o spread bancário, também nos recursos livres, caiu 0,3 ponto percentual, para 31,1%.

