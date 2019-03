Concept 508 Peugeot Sport Engineered Neo-Performance é apresentado em Genebra

A PEUGEOT apresentou, em estreia mundial, no Salão de Genebra 2019, o frenético Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED, que prefigura essa nova linha de produtos.

#UNBORINGTHEFUTURE é a promessa de um futuro a bordo de um PEUGEOT onde o tédio não tem vez. E como motorização eletrificada também pode ser sinônimo de puro prazer, parecia óbvio desenvolver uma linha dedicada à alta performance.

Desenvolvido pelos experientes engenheiros da PEUGEOT SPORT, o Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED é derivado do incrível sedã PEUGEOT 508 HYBRID. Esse conceito de aliar alta performance à baixa emissão oferece um desempenho excepcional, além do incrível tratamento estilístico incisivo e esportivo.

“A eletrificação é uma oportunidade fantástica de desenvolver novas sensações de condução. Criamos uma neo-performance: novas energias, novos serviços, novos territórios, novos desafios a enfrentar… Puro prazer com emissões de apenas 49g de CO2/km !”, afirmou Jean-Philippe IMPARATO, Diretor Geral da PEUGEOT

PEUGEOT SPORT INSIDE

A PEUGEOT já oferece desempenhos de alto nível em suas versões GT e GTi e, em breve, nos HYBRID e HYBRID4. O Concept 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED vai ainda mais longe. Ele prefigura o desenvolvimento de uma nova linha de produtos elétricos eficientes.

Com essa estratégia, a PEUGEOT demonstra que a eletrificação está na origem de uma neo-performance inteligente, que associa intensidade e eficiência.

O desenvolvimento dessa linha foi confiado à PEUGEOT SPORT, que sempre acompanhou o desempenho da gama PEUGEOT, criando os modelos mais esportivos da Marca.

A PEUGEOT SPORT é conhecida pelo seu time de competições internacionais de alta performance ou pelas equipes de competição destinada a clientes, especialmente com o 908 e o 3008 DKR, vencedores das 24h de Le Mans e do Dakar, respectivamente, ou ainda com os modelos 208 R2, 308 Racing-Cup e 308 TCR.

Esse know-how também pode ser visto nas ruas e estradas da Europa, pois foi a PEUGEOT SPORT quem desenvolveu os PEUGEOT RCZ-R (2013), 208 GTi 30th (2014) e 308 GTi by PEUGEOT SPORT (2015).