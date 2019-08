Temas como os últimos dados do levantamento da safra de grãos, o impacto do grupo alimentação e bebidas e transportes na inflação, a cesta de produtos com maiores bônus da PGPAF em junho são destaques na 7ª edição da “Revista Indicadores da Agropecuária” editada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e já disponibilizada no site.

Na publicação, o feijão-carioca é relacionado ao movimento baixista na composição do IPCA, que na opinião do economista da Conab, Renato Heinz, “a redução de preços nos últimos meses, após alta significativa no início do ano, em junho voltou a cair 14,8%”.

Outros indicadores são citados, como o crescimento da produção do feijão cores, a redução do preço de frutas e o volume comercializado pelas Ceasas, além do aumento da produtividade de arroz sequeiro, feijão, mamona, cenário da soja, milho e do café produzidos em Minas Gerais. Na relação de troca de produtos por insumos, a edição traz ainda o pacote tecnológico dos custos de produção de itens como máquinas agrícolas (colheitadeiras e trator) e fertilizantes (NPK, ureia, cloreto de potássio).

Fonte: Conab