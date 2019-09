A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) busca incentivar a discussão e a colaboração entre comunicação e educação. O novo curso “Diálogos entre Comunicação e Educação: Vivências e possibilidades educomunicativas” é uma oportunidade de formação e aprendizagem para os interessados em conhecer ou atuar com Educomunicação.

O objetivo é proporcionar aos estudantes a compreensão sobre os conceitos e as perspectivas teóricas e práticas fundamentais sobre Comunicação e Educação, além de articular as possibilidades oferecidas pela vertente comunitária e as suas áreas de atuação, desenvolvendo o próprio perfil educomunicativo.

Como parte da formação, os estudantes terão a oportunidade de desenvolver o processo de concepção e planejamento de projetos educomunicativos a partir dos conhecimentos construídos ao longo do curso. A coordenadora do curso, professora Suyanne Tolentino de Souza, destaca que o conteúdo é voltado para pessoas com interesse em aprender ou atuar em Comunicação, Educação e Educomunicação, independentemente da sua área de formação. “O curso é destinado a estudantes, profissionais e pesquisadores de qualquer área do conhecimento, atuantes ou interessados nas áreas”, afirma.

Ministrado em modalidade semipresencial, o curso tem duração de 30 horas, que compreendem quatro encontros presenciais, além de atividades com carga horária online. As aulas presenciais acontecem no câmpus Curitiba da PUCPR.